Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.357,05USD pro Feinunze und notiert damit -1,35 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,10 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,64USD und verzeichnet ein Plus von +0,64 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,69USD und verzeichnet ein Plus von +0,69 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.293,00 USD -3,44 % Platin 1.727,00 USD -3,09 % Kupfer London Rolling 13.918,03 USD -1,12 % Aluminium 3.198,27 PKT -1,53 % Erdgas 2,718 USD +0,74 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -3,44 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.08.26, 17:29 Uhr.