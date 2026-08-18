Gold crasht. Was steckt dahinter?

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.336,17USD. Heute, bei 4.359,81USD, wäre daraus ein Vermögen von 32.629,0USD geworden – ein Plus von +226,29 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend positive Goldperspektive: Staatsschulden, schwindendes Vertrauen in Fiatgeld und Staatsanleihen sowie steigende Zentralbankkäufe gelten als fundamentale Treiber. Steigende Langfristzinsen werden dabei nicht mehr zwingend als Belastung gesehen. Technisch zielt die Rally auf weitere Widerstände, die noch nicht überwunden sind. Zudem wird die Bedeutung von Papier- und physischen Goldpreisen sowie die zunehmende Yuan-Nutzung diskutiert.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.