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    Kupferpreis

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    Heftiger Rücksetzer am Kupfermarkt – Preis fällt deutlich

    Heftiger Rückgang am Kupfermarkt.

    Kupferpreis - Heftiger Rücksetzer am Kupfermarkt – Preis fällt deutlich
    Foto: AdobeStock
    Kupfer rutscht deutlich ab und notiert nach einem Rückgang von -1,12 % bei 13.918,03USD. Das klare Abwärtsmomentum weckt Zweifel an einer schnellen Stabilisierung. In der Vergangenheit galten derart starke Rückgänge häufig als Reaktion auf deutliche Veränderungen im globalen Wirtschaftsausblick. Die Marktteilnehmer schalten entsprechend in den Risikovermeidungsmodus.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,01 %
    1 Monat +3,92 %
    3 Monate +4,46 %
    1 Jahr +44,59 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 4.743,97USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 13.918,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.933,83USD wert – ein Zuwachs von +193,38 %.

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    Kupfer London Rolling

    -1,12 %
    -0,01 %
    +3,92 %
    +4,46 %
    +44,59 %
    +70,65 %
    +51,48 %
    +193,38 %
    +69,50 %





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