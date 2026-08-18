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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax unter Druck - Anleiherenditen und Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax entfernt sich nach Rekordhoch weiter vom Gipfel
    • Höhere Renditen und Ölpreise dämpfen die Nachfrage
    • Inflationsrisiken treiben die Renditen von Anleihen
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax unter Druck - Anleiherenditen und Ölpreise
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch orientiert sich der Dax in der neuen Woche weg von seinem Gipfel. Neben schwachen Vorgaben dämpften am Dienstag höhere Anleiherenditen und steigende Ölpreise das Interesse der Anleger an Aktien, während sich die sehnlichst erhoffte Lösung im Iran-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

    Der deutsche Leitindex verstärkte seine Vortagsverluste mit einem Abschlag von 0,80 Prozent auf 26.128,36 Punkte. Damit entfernte er sich weiter von seiner am vergangenen Mittwoch erreichten Bestmarke von knapp 26.574 Punkten. Der MDax sank sogar noch deutlicher um 1,60 Prozent auf 31.839,83 Zähler. Der Index mit den mittelgroßen Werten erreichte damit den tiefsten Stand seit mehr als drei Wochen.

    Experten begründeten die Talfahrt mit der größer werdenden Attraktivität von Anleihen als konkurrierende Anlagemöglichkeit. Marktanalystin Daniela Hathorn von Capital.com machte dies am starken Anstieg langfristiger Renditen von Staatsanleihen fest. Treiber dafür seien anhaltende Inflationsrisiken, die am Dienstag auch vom steigenden Ölpreis verstärkt wurden. Hinzu kämen eine hohe staatliche Kreditaufnahme und zusätzlicher Kapitalbedarf im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom./tih/he






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