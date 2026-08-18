Gewinnmitnahmen auch bei KI- und Chipwerten in USA

"Heftig für den Aktienkurs" - such dir doch endlich ein neues Hobby, bei dem du glücklich werden kannst. hier kannst du es definitiv nicht. Und bevor du hier User weiter belügst: Du hast kein Geld mit deinen Shorts letztes und Anfang des Jahres verdient. Hab doch wenigstens die Cojones, dazu zu stehen.









Und wieder offenbarst du mit deinen letzten zwei Posts, wie wenig Informationen du eigentlich besitzt. Wie sehr du dich um Wissen "bemühst" (nicht).





Niemand möchte für KI privat zahlen? Deswegen gab es Anfang 2026 nur 50 mio (!) neue kostenpflichtige User...absolut keine Nachfrage aus dem privaten Sektor (Ironie, falls du das nicht verstehen solltest, wie vieles hier nicht).





Firmen Accounts werden gekündigt? Ok, leg die Fakten mal auf den Tisch dazu bitte. Nenn mir nur eine Quelle dazu. Microsoft und Google erzählen da was anderes, und das lässt sich auch in deren Zahlenwerk widerspiegeln. Bei MSFT hat sich im letzten QUartal die Netto Neuzugänge mehr als verdoppelt für die CoPilot-Sitze. Bei Google erreichte der Auftragsbestand über 500 mrd, fast 90 % der Fortune 100 nutzen Gemini Enterprise. Bei Oracle ebenso: hier zahlen die Kunden für große AI Verträge die GPU teilweise im Voraus oder haben sie selber bereitgestellt.





Zu Nvidia selbst: Nachfrageprobleme? Sie guideten für das laufende Quartal 91 mrd Umsatz. Man muss schon eine beeindruckende Definition von „massivem Nachfrageproblem“ haben, um +92 % Data-Center-Wachstum als Beleg dafür anzuführen. Die Emissionen die Nvidia aufnahm, entspricht gerade mal die Hälfte vom FCF EINES Quartals.





Und komm mir jetzt nicht mit den 500 mrd Schlagzeile. Nvidia besitzt hier lediglich eine Option, davon 25% abzusichern, sie zahlen bisher keinen Penny. Nvidia versucht hier die FInanzindustrie am Vorwärtsrollen zu lassen, da es die Politik der Amis es nicht schafft. Sie nehmen das Ruder selbst in die Hand. Nicht weil es hinterrücks für sie selber sowieso wieder auszahlen würde, sondern weil Stillstand Rückschritt wäre.





Deine Thesen sind absoluter Blödsinn und zeigen einmal mehr auf, was für einen schlechten Kenntnisstand du für dieses Thema hast. Hinterm Bildschirm sich verstecken, in die Tasten hauen, niemals Fehler eingestehen, ja das zeigt deinen "tollen" Charakter. Es ist absolut widerlich von dir, anderen Usern hier falsche Tatsachenbehauptungen vorzulegen.