AKTIEN IM FOKUS
Gewinnmitnahmen auch bei KI- und Chipwerten in USA
- KI- und Halbleiterwerte leiden unter hohen Renditen
- Ölpreise und Iran-Krieg belasten Aktienmärkte
- KI-Investitionen schüren Sorgen um Kreditrisiken
NEW YORK (dpa-AFX) - In dem unter Druck stehenden Technologiesektor haben am Dienstag KI- und Halbleiterwerte besonders unter steigenden Anleiherenditen gelitten. Anleger nahmen wie schon in Asien und Europa auch in New York bei den zuletzt erholten Werten aus dem Sektor Gewinne mit. Steigende Ölpreise kamen als Belastungsfaktor hinzu. Der Philadelphia Semiconductor Index büßte 5,5 Prozent ein.
Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpfen die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen. "Die Lage im Nahen Osten spitzt sich eindeutig wieder zu, und die langfristigen Zinsen steigen - und das sind Faktoren, die letztendlich den Wert von Aktien untergraben", kommentierte Emma Moriarty von CG Asset Management.
Aktien von besonders finanzierungsabhängigen Unternehmen aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) gerieten unter die Räder. Tags zuvor hatte die KI-Fantasie noch angetrieben.
Die Titel von Nvidia sanken zuletzt um 2,3 Prozent. Andere Sektorwerte verloren noch mehr: Die Papiere von Applied Materials , Micron , Sandisk und Marvell Technology verbuchten Kursabschläge zwischen 5 und 10 Prozent.
Die Sorgen, dass sich hohe Investitionen in KI-Technologien nicht auszahlen könnten, ließen sich am Dienstag nicht verdrängen. Marktbeobachter Stephen Innes wies auf entstehende Kreditrisiken hin, weil sich Cashflows, Verschuldungsgrade und Finanzierungslasten in die entgegengesetzte Richtung bewegten. Vor diesem Hintergrund könne es Jahre dauern, bis klar sei, ob die Umsatzkurve steil genug ansteigen werde, um die Verbindlichkeiten zu decken.
Der KI- und Halbleitersektor reagiert sensibel auf die Renditeentwicklung am Anleihemarkt, da viele Unternehmen im Zug des Booms Künstlicher Intelligenz ihre Kapazitäten ausgeweitet haben. "Volatilität an den Zinsmärkten könnte den KI-Optimismus dämpfen, da die Investitionen zunehmend fremdkapitalfinanziert und damit zinsabhängiger sind", merkte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, dazu an./ajx/tih/edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 438 auf Tradegate (18. August 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +14,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 920,68 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +10,47 %/+99,46 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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wie viel € haben deutsche regierende von 2020 bis 2022 kassiert ?
die einzigen guten deutschen gibt es nicht mehr .....bosch und co....der Rest ist nur Sklave von der EU und seine kolonial Länder 😉.
Glaubt ihr das läuft in eurer deutschen demokratischen Regierung anders....?
Corona.....hust , hust ...
Alles Verbrecher ...von Nord nach süd und Ost nach west...
Nicht meckern, ausnutzen
"Heftig für den Aktienkurs" - such dir doch endlich ein neues Hobby, bei dem du glücklich werden kannst. hier kannst du es definitiv nicht. Und bevor du hier User weiter belügst: Du hast kein Geld mit deinen Shorts letztes und Anfang des Jahres verdient. Hab doch wenigstens die Cojones, dazu zu stehen.