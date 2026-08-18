1&1 Aktie stark gefragt - 18.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die 1&1 Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,22 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,725€, mit einem Plus von +7,22 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von 1&1 in den letzten drei Monaten Verluste von -13,71 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die 1&1 Aktie damit um +3,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 1&1 -22,05 % verloren.

Während 1&1 heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,49 % 1 Monat -5,49 % 3 Monate -13,71 % 1 Jahr +3,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur 1&1 Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 18:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den geplanten Kauf von bis zu 6 Millionen 1&1-Aktien durch United Internet bis Juni 2027. Dies könnte den Streubesitz weiter verringern und den Anteil der Mutter auf knapp über 90 % erhöhen, was Spekulationen über einen Squeeze-out und einen fairen Preis über 30 Euro auslöst. Zugleich wird der Kursanstieg bis etwa 20,40 Euro diskutiert. Fundamental hoffen Anleger nach Abschluss des 5G-Ausbaus auf steigende Gewinne und Dividenden, während andere wegen des marktschonenden Vorgehens nur begrenztes weiteres Potenzial sehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber 1&1 eingestellt.

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,62 Mrd.EUR € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Dienstag dem 18.08.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

Die Aktien von 1&1 haben sich am Dienstagvormittag um bis zu 6,5 Prozent erholt auf 20,30 Euro. Am Vorabend wurde durch eine Mitteilung bekannt, dass der Mutterkonzern United Internet beziehungsweise dessen Vorstandschef Ralph Dommermuth einen bis …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,48 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,58 %. freenet notiert im Plus, mit +0,93 %. Telefonica Deutschland legt um +0,13 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,75 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.