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    GR Silver führt Richtlinie zur Vorankündigung ein

    GR Silver führt Richtlinie zur Vorankündigung ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    18. August 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. („GR Silver Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FWB: GPE) gibt die Annahme einer Vorankündigungsrichtlinie (die „Richtlinie zur Vorankündigung“) bezüglich der Wahl von Direktoren bekannt.

     

    Der Zweck der Richtlinie zur Vorankündigung besteht darin, den Aktionären, den Direktoren und dem Management ein klares Verfahren vorzugeben, das bei der Nominierung von Direktoren des Unternehmens zu befolgen ist. Eine solche Richtlinie stellt sicher, dass die Aktionäre rechtzeitig über die Nominierungen von Direktoren informiert werden und ausreichende Informationen zu allen Kandidaten erhalten, damit sie nach einer angemessenen Frist zur sorgfältigen Prüfung eine fundierte Stimmabgabe vornehmen können.

     

    Die Richtlinie zur Vorankündigung enthält unter anderem eine Bestimmung, wonach das Unternehmen unter bestimmten Umständen im Voraus zu benachrichtigen ist, wenn Aktionäre des Unternehmens Personen für die Wahl in das Board of Directors vorschlagen. Die Richtlinie zur Vorankündigung legt außerdem eine Frist fest, bis zu der Nominierungen von Direktoren des Unternehmens vor einer Jahreshaupt- oder Sonderversammlung der Aktionäre beim Unternehmen eingereicht werden müssen, und legt die erforderlichen Angaben fest, die in der Mitteilung an das Unternehmen enthalten sein müssen. Keine Person ist für die Wahl zu einem Direktor des Unternehmens wählbar, sofern sie nicht gemäß der Richtlinie zur Vorankündigung nominiert wurde.

     

    Im Falle einer Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss die Mitteilung an das Unternehmen mindestens 30 Tage vor dem Datum der Jahreshauptversammlung erfolgen. Findet die Jahreshauptversammlung an einem Tag statt, der weniger als 40 Tage nach dem Tag der ersten öffentlichen Ankündigung der Versammlung liegt, so kann dies nicht später als der Geschäftsschluss am 10. Tag nach der öffentlichen Ankündigung erfolgen.

     

    Im Falle einer Sonderversammlung der Aktionäre (die nicht auch eine Jahreshauptversammlung ist), die zur Wahl der Direktoren einberufen wird, muss die Mitteilung an das Unternehmen spätestens am 15. Tag nach dem Tag der ersten öffentlichen Ankündigung des Termins der Sonderversammlung erfolgen. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Board of Directors nach eigenem Ermessen auf jede Anforderung der Richtlinie zur Vorankündigung verzichten.

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