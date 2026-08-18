EuroStoxx im Minus - Halbleiterwerte unter Druck

"Steigt das Öl, steigen die Inflationssorgen - und damit geraten auch die Renditen am Anleihemarkt stärker in den Fokus", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. Gerade die inzwischen erreichte Höhe der Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe könne auch der Aktienmarkt nicht ignorieren.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen haben am Dienstag steigende Ölpreise und wachsende Inflationssorgen die Stimmung getrübt. Druck kam dabei vom Anleihemarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Dienstag 0,95 Prozent auf 6.468,17 Punkte. Auch in Frankreich, Italien und Spanien verbuchten die Börsen Verluste.

Außerhalb des Euroraums sah es etwas besser aus: So legte der schweizerische Leitindex SMI um 0,13 Prozent auf 14.320,90 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss mit plus 0,07 Prozent auf 10.728,04 Zähler.

Europaweit schwächster Sektor waren die Technologiewerte . Infineon verloren am EuroStoxx-Ende 7,6 Prozent. Siemens Energy sanken um 5,2 Prozent. ASML büßten 4,9 Prozent ein. Nach der jüngsten Erholung kam es also wieder zu Verlusten im Halbleiter- und KI-Segment.

Der Sektor reagiert sensibel auf die Renditeentwicklung am Anleihemarkt, da viele Unternehmen im Zug des Booms der KI ihre Kapazitäten ausgeweitet haben. "Volatilität an den Zinsmärkten könnte den KI-Optimismus dämpfen, da die Investitionen zunehmend fremdkapitalfinanziert und damit zinsabhängiger sind", merkte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, dazu an.

Gefragt waren Aktien aus dem Pharmasektor . Bayer und Argenx waren im EuroStoxx unter den größten Gewinnern mit Kurszuwächsen von jeweils etwas mehr als 1,7 Prozent. Argenx setzten ihren Rekordlauf damit fort./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 48,63 auf Tradegate (18. August 2026, 18:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -9,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,94 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 75,22 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +10,94 %/+76,81 % bedeutet.



