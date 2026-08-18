Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor
- Apple öffnet in der EU den App-Store ab Oktober
- Entwickler wählen Vertrieb und Bezahlung freier
- EU überwacht Umsetzung nach 500-Millionen-Strafe
BRÜSSEL/CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple nimmt nach dem Druck der EU von Oktober an Änderungen am App-Store vor. Nutzer in der EU sollen dadurch künftig mehr Wahlfreiheit beim Herunterladen und Bezahlen von Apps haben, wie aus Mitteilungen des US-Konzerns und der EU-Kommission hervorgeht.
Kern der Neuerungen: Entwickler von Apps, die mit Apple kompatibel sind, sollen künftig freier entscheiden können, wie sie ihre Programme vertreiben und wie Nutzer dafür bezahlen. Die Software soll neben dem App-Store also auch einfacher über Internetseiten oder Online-Marktplätze von Drittanbietern heruntergeladen werden können. Bisher hielt der Tech-Riese Entwickler nach Ansicht der Brüsseler Wettbewerbshüter mit Gebühren davon ab, solche alternativen Vertriebskanäle zu nutzen.
EU-Gesetz soll fairen Wettbewerb sicherstellen
Die Brüsseler Behörde kündigte an, die tatsächliche Umsetzung der neuen Bedingungen genau zu beobachten. Sie hatte im April 2025 wegen Verstößen gegen das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, kurz DMA) eine Strafe von 500 Millionen Euro gegen Apple verhängt.
Apple gilt nach den EU-Regeln als sogenannter Torwächter (Gatekeeper), stellt also mit seinen Angeboten ein wichtiges Zugangstor zu Verbraucherinnen und Verbrauchern dar. Nach dem DMA müssen Unternehmen wie Alphabet , Amazon oder eben Apple sich deshalb an besondere Pflichten halten, um einen fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten sicherzustellen. Hintergrund ist die Befürchtung, dass manche große Plattform-Betreiber so mächtig geworden sind, dass sie ihre Marktposition zementieren könnten./tre/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 225,4 auf Tradegate (18. August 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -4,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +27,74 %/+49,98 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Ist der Satz von einer KI? Ein Mensch würde solch einen Unsinn sicher nicht verzapfen…
Der hohe Nettogewinn in 3 stelliger Mrd Höhe ist auf einen Einmaleffekt (Neubewertung der SpaceX und Antrophic Beteiligungen) zurückzuführen- fällt wohl kaum jedes Quartal an. Operativ lag der Gewinn bei brutto ca. 40 Mrd. bzw. 2,31 $ pro Aktie EPS und damit weniger als die Investitionen verschlungen haben (45 Mrd) . Der Markt ist nicht so bloed wie manche glauben, dass er sich von Zahlen blenden lässt.
Die Kurse widerspiegeln die Quartalszahlen einer Firma wieder, die extrem große Probleme hat. Womöglich habe ich mir die schlechteste Aktie aller Zeiten ins Depot geholt. 🤣😂😆🙈