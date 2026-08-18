Werkzeugproduzent Einhell bekräftigt Jahresziele - Umsatz legt leicht zu

Der Konzernumsatz kletterte in den ersten sechs Monaten 2026 im Jahresvergleich um knapp ein Prozent auf rund 636 Millionen Euro. Den Vorsteuergewinn (Ebt) steigerte der vor allem für seine kabellosen Power X-Change Werkzeuge und Gartengeräte bekannte Werkzeughersteller leicht um 0,4 Prozent auf 62 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb für die Aktionäre ein Gewinn von 43,3 Millionen Euro nach 43,75 Millionen Euro vor einem Jahr./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Einhell Germany Pref Bearer Aktie

Die Einhell Germany Pref Bearer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (05. August 2024, 21:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Einhell Germany Pref Bearer Aktie um -4,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Einhell Germany Pref Bearer bezifferte sich zuletzt auf 358,85 Mio..

Einhell Germany Pref Bearer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00EUR.