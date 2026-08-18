AKTIEN IM FOKUS 2
Deutsche KI- und Chipwerte leiden unter Gewinnmitnahmen
- Europas Tech-Sektor fällt nach KI-Gewinnen deutlich
- Infineon und Zulieferer verlieren bis zu 8,7 Prozent
- Anleiherenditen und KI-Risiken belasten den Markt
(neu: Schlusskurse in Frankfurt, Nasdaq-Kurse, Experte zu Anleiherenditen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Schlepptau der Asien-Börsen und belastet von der unter Druck geratenen New Yorker Nasdaq hat es am Dienstag auch bei deutschen Werten mit KI-Fantasie Gewinnmitnahmen gegeben. Der europäische Index des Technologiesektors sackte um 2,7 Prozent ab, nachdem er zuletzt den höchsten Stand seit Juni erreicht und sich dem etwa zwei Monate alten Rekord genähert hatte.
Unter den deutschen Einzelwerten fielen die Papiere von Siemens Energy um mehr als fünf Prozent zurück, nachdem sie in den vergangenen Tagen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli gestanden hatten. Noch etwas stärker unter Druck gerieten Titel aus dem Chipsektor, angeführt von Infineon mit minus 7,6 Prozent und den Zulieferern Suss, Aixtron und Siltronic mit Abgaben von bis zu 8,7 Prozent.
Am Dienstag war die derzeit für Technologie wegweisende Börse in Südkorea nach dem dort verlängerten Wochenende nicht den Sektorgewinnen vom Vortag gefolgt. Nachdem sich am Vorabend die US-Börse Nasdaq schon nicht im Plus halten konnte, ging es dort am Dienstag dann auch deutlich bergab. Börsianer zeigten sich zuletzt ohnehin überrascht vom bislang positiven Börsentrend im August, der die sonst übliche Saisonalität im Spätsommer durchkreuzt.
Den Gesamtmarkt belasteten am Dienstag die größer werdende Attraktivität von Anleihen als konkurrierende Anlagemöglichkeit. Marktanalystin Daniela Hathorn von Capital.com machte dies am starken Anstieg langfristiger Renditen von Staatsanleihen fest. Treiber dafür seien anhaltende Inflationsrisiken, eine hohe staatliche Kreditaufnahme und zusätzlicher Kapitalbedarf im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom.
Im Tech-Sektor können Anleger die Sorgen, dass sich die hohen Investitionen in KI-Technologien letztlich lohnen werden, außerdem nicht ganz verdrängen. Der Marktbeobachter Stephen Innes wies auf entstehende Kreditrisiken durch die entstehenden Finanzierungslasten hin. Vor diesem Hintergrund könne es Jahre dauern, bis klar sei, ob die Umsatzkurve steil genug ansteigen werde, um die Verbindlichkeiten zu decken.
Auch in den USA gab es vor diesen Hintergründen auch Gewinnmitnahmen bei den zuletzt stark erholten Werten mit KI-Fantasie, die vor allem aus dem Chip- und Speicherbereich kommen. Von Nvidia über Micron bis hin zu Marvell Technology und dem Speicherhersteller Sandisk reichten die Verluste in New York von zwei bis acht Prozent./tih/ag/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 57,61 auf Tradegate (18. August 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +14,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 916,50 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +11,28 %/+100,91 % bedeutet.
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Aixtron CC 30.07.2026 - Teil 3
GaN
GaN opportunity is more on the board level. The lower the Voltage the more die area is needed
If the 800HVDC wave comes it will result in multiple dozen tool orders.
300mm technological outperformance versus 200mm confirmed by leading customer. Hyperion qualification running at >5 customers.
LED/microLED
Little demand if any comes from China for smart glasses and AR applications. Meta/Ray Ban
Guidance 2027
Management expects power market to be coming back
Oddo BHF expects revenue of 900m in 2027 and management says this is probably about right, with orders coming in at about and above 200m per quarter.
Capacity is not a limiting factor for the revenue. Even 1 billion would be possible. Aixtron is CAPEX light. Assembly & testing only at the Aixtron HQ.
Margin improvement by 2% is possible
Aixtron CC 30.07.2026 - Teil 2
Optoelectronics
Quotes from Felix:
- clear infliction point
- exceptionally strong order momentum
- well over 2/3rd of orders received in Q2 â (80%)
- customer demand exceeding expectations
- customers are ramping aggressively
AI data center communication is architecturally shifting from copper (max.100 GHz) transmission to lasers and photonics with data rates of 800 GHz and ev. 1,6THz. Scale up, scale across and scale out come into play and will lead to high demand in 2027 and 2028. It is important to understand that the higher the transmission speed, the larger the die size needs to be, which means more wafers and Aixtron tools needed. Datacom lasers need multiple epitaxial growth steps so uniformity and yield are critical.
G10-AsP tool of record. Ships in a customer specific 4' configuration (80%) with the 6' option kit for retrofitting if and when the wafers are available at a reasonable price.
Multitool orders coming not only from the big Photonics manufacturers but also from the smaller ones. Approx. 15 in total located in Europe, US, Japan, China and Taiwan. Structural growth phase beyond 2026 seen by management.
Expectations of 80-100 tool orders per year is too low. Forecasts from bis customers. Current demand is stronger than that.
Gross Margin is better on the lasers than the other systems. For 2027 perhaps 44% GM for the company but not 50%.
Technical details on opto
CPO (co-packaged optics) or other external laser source
optical circuit switching
Optical architecture nuances make no difference on demand for Aixtron tools
Puggable optics
Co-packaged Optics
PICs
Optical interconnects GPU-HBM (end of decade)
Gruß
Bild: https://www.ariva.de/forum/smiley/smiley-laughing.gifBild: https://www.ariva.de/forum/smiley/smiley-cool.gif baggo-mh
Aixtron CC 30.07.2026 - Teil 1
Der Übersichtlichkeit halber habe ich meine Notizen in mehrer Teile aufgeteilt:
Mal abgesehen von den 15 minütigen technischen Problemen zu Beginn des calls (jetzt endlich als webcast verfügbar) war er für mich sehr aufschlussreich und informativ.
Präsentation findet man hier: https://www.aixtron.com/investoren/publikationen/ir-praesent…
Recording: https://www.aixtron.com/investoren/events/telefonkonferenz/2…
Wichtigste Erkenntnis für mich:
- order momentum im Bereich Optoelectronics continuous
- order book includes orders for 2027 and 2028 already
- orders for 95 million received in July 26
- Felix guided several times for 800 million in 2027 already
Equipment revenue in Q2 (H1/26)
52% (54%) Optoelectronics
31% (23%)LED/microLED
17% (22%) GaN & SiC Powerelectronics
1% ( 2%) R&D tools
R&D in 2026
Gruß
Bild: https://www.ariva.de/forum/smiley/smiley-laughing.gifBild: https://www.ariva.de/forum/smiley/smiley-cool.gif baggo-mh