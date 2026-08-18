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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Deutsche KI- und Chipwerte leiden unter Gewinnmitnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Tech-Sektor fällt nach KI-Gewinnen deutlich
    • Infineon und Zulieferer verlieren bis zu 8,7 Prozent
    • Anleiherenditen und KI-Risiken belasten den Markt
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Deutsche KI- und Chipwerte leiden unter Gewinnmitnahmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurse in Frankfurt, Nasdaq-Kurse, Experte zu Anleiherenditen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Schlepptau der Asien-Börsen und belastet von der unter Druck geratenen New Yorker Nasdaq hat es am Dienstag auch bei deutschen Werten mit KI-Fantasie Gewinnmitnahmen gegeben. Der europäische Index des Technologiesektors sackte um 2,7 Prozent ab, nachdem er zuletzt den höchsten Stand seit Juni erreicht und sich dem etwa zwei Monate alten Rekord genähert hatte.

    Unter den deutschen Einzelwerten fielen die Papiere von Siemens Energy um mehr als fünf Prozent zurück, nachdem sie in den vergangenen Tagen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juli gestanden hatten. Noch etwas stärker unter Druck gerieten Titel aus dem Chipsektor, angeführt von Infineon mit minus 7,6 Prozent und den Zulieferern Suss, Aixtron und Siltronic mit Abgaben von bis zu 8,7 Prozent.

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    Am Dienstag war die derzeit für Technologie wegweisende Börse in Südkorea nach dem dort verlängerten Wochenende nicht den Sektorgewinnen vom Vortag gefolgt. Nachdem sich am Vorabend die US-Börse Nasdaq schon nicht im Plus halten konnte, ging es dort am Dienstag dann auch deutlich bergab. Börsianer zeigten sich zuletzt ohnehin überrascht vom bislang positiven Börsentrend im August, der die sonst übliche Saisonalität im Spätsommer durchkreuzt.

    Den Gesamtmarkt belasteten am Dienstag die größer werdende Attraktivität von Anleihen als konkurrierende Anlagemöglichkeit. Marktanalystin Daniela Hathorn von Capital.com machte dies am starken Anstieg langfristiger Renditen von Staatsanleihen fest. Treiber dafür seien anhaltende Inflationsrisiken, eine hohe staatliche Kreditaufnahme und zusätzlicher Kapitalbedarf im Zusammenhang mit dem KI-Investitionsboom.

    Im Tech-Sektor können Anleger die Sorgen, dass sich die hohen Investitionen in KI-Technologien letztlich lohnen werden, außerdem nicht ganz verdrängen. Der Marktbeobachter Stephen Innes wies auf entstehende Kreditrisiken durch die entstehenden Finanzierungslasten hin. Vor diesem Hintergrund könne es Jahre dauern, bis klar sei, ob die Umsatzkurve steil genug ansteigen werde, um die Verbindlichkeiten zu decken.

    Auch in den USA gab es vor diesen Hintergründen auch Gewinnmitnahmen bei den zuletzt stark erholten Werten mit KI-Fantasie, die vor allem aus dem Chip- und Speicherbereich kommen. Von Nvidia über Micron bis hin zu Marvell Technology und dem Speicherhersteller Sandisk reichten die Verluste in New York von zwei bis acht Prozent./tih/ag/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 57,61 auf Tradegate (18. August 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +14,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 916,50 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.345,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +11,28 %/+100,91 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile AIXTRON-Aktie, die teils im Gleichlauf mit Coherent, Lumentum, Micron und Infineon fällt, obwohl starke KI-Nachfrage und begrenzte Fertigungskapazitäten der Zulieferer positiv gewertet werden. Eine Analyse sieht bei wachsendem Auftragseingang, Auftragsbestand und Chancen in InP-, GaN- und SiC-Technik rund 19 % Potenzial bis 50 Euro, verweist aber auf Ausführungsrisiken. Zusätzlich werden 2D-Materialien und neue Chiparchitekturen als langfristige Chancen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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