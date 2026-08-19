Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen von: Analog Devices, DocMorris, Carlsberg, Geberit & Straumann
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk)
08:00 Uhr, Dänemark: Carlsberg, Halbjahreszahlen
13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 7/26
10:00 Uhr, Belgien: Leistungsbilanz 6/26
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 6/26
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 09:10 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 20:00 USA FOMC Protokoll
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|20.08. 07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|20.08. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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