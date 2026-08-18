Ab heute (18.August) geht es für die Aktienmärkte der Wall Street bergab - das zumindest sagt die Statistik in US-Zwischenwahljahren! Heute sind es vor allem die (praktisch global) weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen, die die Aktienmärkte unter Druck setzen: Geld wird immer teurer - und teure Liquidität ist Gift für die Wall Street! Ein wichtiger Grund für die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen ist die perspektivlos weiter geschlossene Straße von Hormus, die vor allem die Energiepreise nach oben treibt (derzeit vor allem Diesel). Ende der Woche verfallen Optionen (OPEX) - nach dem August-Verfall steigt in der Regel die zuletzt so extrem niedrige Volatilität (gemessen am VIX). Derzeit sind laut Umfrage der Bank of America die Investoren so bullisch wie schon lange nicht mehr - auch das also könnte ein guter Kontraindikator sein..

Das Video "Wall Street: Ab heute geht es für Aktienmärkte bergab! " sehen Sie hier..