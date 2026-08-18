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    Marktgeflüster

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    Wall Street: Ab heute geht es für Aktienmärkte bergab!

    Heute sind es vor allem die (praktisch global) weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen, die die Aktienmärkte unter Druck setzen: Geld wird immer teurer - und teure Liquidität ist Gift für die Wall Street!

    Ab heute (18.August) geht es für die Aktienmärkte der Wall Street bergab - das zumindest sagt die Statistik in US-Zwischenwahljahren! Heute sind es vor allem die (praktisch global) weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen, die die Aktienmärkte unter Druck setzen: Geld wird immer teurer - und teure Liquidität ist Gift für die Wall Street! Ein wichtiger Grund für die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen ist die perspektivlos weiter geschlossene Straße von Hormus, die vor allem die Energiepreise nach oben treibt (derzeit vor allem Diesel). Ende der Woche verfallen Optionen (OPEX) - nach dem August-Verfall steigt in der Regel die zuletzt so extrem niedrige Volatilität (gemessen am VIX). Derzeit sind laut Umfrage der Bank of America die Investoren so bullisch wie schon lange nicht mehr - auch das also könnte ein guter Kontraindikator sein..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Wall Street: Ab heute geht es für Aktienmärkte bergab! Ab heute (18.August) geht es für die Aktienmärkte der Wall Street bergab - das zumindest sagt die Statistik in US-Zwischenwahljahren!

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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