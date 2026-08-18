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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Ulta Beauty Aktie - 18.08.2026

    Am 18.08.2026 ist die Ulta Beauty Aktie, bisher, um +5,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ulta Beauty Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Ulta Beauty Aktie - 18.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ulta Beauty ist eine US-Beauty-Einzelhandelskette mit integrierter E-Commerce-Plattform. Fokus: Kosmetik, Haut- und Haarpflege, Parfüm sowie Salon-Dienstleistungen. Starke Marktstellung im Massen- und Prestige-Segment mit „One-Stop-Beauty“-Konzept. Wichtige Konkurrenten: Sephora (LVMH), Macy’s, Target, Walmart, Amazon. USP: breite Markenvielfalt, Loyalty-Programm, Kombination aus Retail und Salon-Services.

    Ulta Beauty Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 18.08.2026

    Mit einer Performance von +5,90 % konnte die Ulta Beauty Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ulta Beauty Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 451,20, mit einem Plus von +5,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Ulta Beauty Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ulta Beauty Aktie damit um -10,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Ulta Beauty bisher ein Minus von -16,94 %.

    Während Ulta Beauty heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,54 %. Damit gehört Ulta Beauty heute zu den auffälligeren Werten.

    Ulta Beauty Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,90 %
    1 Monat +2,11 %
    3 Monate +0,71 %
    1 Jahr -3,64 %
    Stand: 18.08.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Ulta Beauty Aktie

    Es gibt 43 Mio. Ulta Beauty Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -1,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Plus, mit +0,30 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,42 %. Walmart legt um +0,93 % zu L'Oreal notiert im Plus, mit +1,58 %.

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    Ob die Ulta Beauty Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ulta Beauty Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ulta Beauty

    -0,59 %
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    +3,59 %
    +37,40 %
    +81,42 %
    +2.547,50 %
    ISIN:US90384S3031WKN:A0M240
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