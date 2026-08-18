Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,82 Millionen Token erreicht hat und sich die gesamten Krypto- sowie Barbestände auf 11,4 Milliarden US-Dollar belaufen

Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!

Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte – der größte Anstieg seit Juli 2025 –, was die sich verbessernden Fundamentaldaten des Kryptomarktes widerspiegelt

Bitmine hat in der vergangenen Woche 1,7 Millionen Stammaktien zurückgekauft und seit Juli 2026 im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 4 Milliarden US-Dollar insgesamt mehr als 20,8 Millionen Aktien zurückerworben.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine hält 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.893 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,6 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine besitzt 73 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Krypto-Bestände, die gesamten Barmittel und marktgängigen Wertpapiere sowie die Moonshots von Bitmine belaufen sich auf insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar; darin enthalten sind 5,82 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 78 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt – darunter Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee –, um das Ziel des Unternehmens zu fördern, 5 % der ETH-Bestände zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar belaufen.