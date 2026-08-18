Bitmine (BMNR): 5,82 Mio. ETH und 11,4 Mrd. $ Gesamtbestand
Bitmine baut seine Ethereum-Dominanz weiter aus: Mit Milliardenvermögen, aggressiver Staking-Strategie und Aktienrückkäufen zementiert der Konzern seine Rolle als größte ETH-Treasury.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine hält 5,82 Millionen ETH und damit rund 4,8 % des weltweiten Ethereum-Umlaufs von 120,7 Millionen ETH.
- Der Gesamtwert der Krypto-Bestände, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshot“-Investitionen beträgt 11,4 Milliarden US-Dollar.
- Davon sind 5.067.309 ETH im Wert von etwa 9,6 Milliarden US-Dollar gestakt; die annualisierten Staking-Erlöse werden derzeit auf rund 250 Millionen US-Dollar geschätzt.
- Bitmine kaufte in der vergangenen Woche weitere 9.926 ETH und verfolgt seit Juni 2025 kontinuierlich seine ETH-Treasury-Strategie.
- Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms über 4 Milliarden US-Dollar erwarb das Unternehmen seit Juli 2026 mehr als 20,8 Millionen eigene Stammaktien, davon 1,7 Millionen in der vergangenen Woche.
- Bitmine hat nach eigenen Angaben bereits 96 % des Ziels erreicht, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben („Alchemy of 5 %“), und bleibt damit weltweit die größte Ethereum-Treasury.
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