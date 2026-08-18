Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Minus: MDAX und Tech-Werte unter starkem Druck
Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Während deutsche Indizes teils deutlich nachgeben, zeigt sich die Wall Street nur punktuell robust – mit klaren Gewinnern und Verlierern.
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Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten dominieren heute überwiegend rote Vorzeichen – sowohl in Deutschland als auch in den USA. In Frankfurt verzeichnet der DAX aktuell ein Minus von 0,50 Prozent auf 26.176,66 Punkte. Damit liegt der deutsche Leitindex moderat im negativen Bereich. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er fällt um 1,22 Prozent auf 31.902,16 Punkte und gehört damit zu den größten Verlierern im deutschen Marktsegment. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gibt dagegen nur leicht nach und notiert mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 18.427,61 Punkten. Technologiewerte stehen ebenfalls unter Druck: Der TecDAX verliert 0,76 Prozent und liegt derzeit bei 4.062,95 Punkten. Auch an der Wall Street ist die Stimmung eingetrübt. Der US-Leitindex US 30 (Dow Jones) notiert mit 53.367,26 Punkten 0,17 Prozent im Minus und hält sich damit vergleichsweise stabil. Deutlich stärker unter Druck steht hingegen der breiter gefasste US 500 (S&P 500), der um 0,60 Prozent auf 7.701,15 Punkte nachgibt. In der Gesamtschau zeigen sich die deutschen Indizes heute überwiegend schwächer, wobei insbesondere der MDAX und der TecDAX unter Abgabedruck stehen. In den USA fällt die Korrektur im Dow Jones bislang moderat aus, während der breitere US-Markt gemessen am US 500 etwas deutlicher nachgibt.
DAX: Bayer an der Spitze, Infineon deutlich schwächerIm DAX führten Bayer mit einem Plus von 2,03 Prozent, adidas mit 1,74 Prozent und SAP mit 1,71 Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Heidelberg Materials mit minus 2,78 Prozent, Siemens Energy mit minus 4,38 Prozent und Infineon Technologies mit minus 7,02 Prozent. Zwischen dem stärksten Top- und Flopwert lag damit eine Spanne von 9,05 Prozentpunkten.
MDAX: Nemetschek gewinnt, SUESS MicroTec verliertNemetschek waren im MDAX mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent der stärkste Wert. Dahinter folgten Talanx mit 1,35 Prozent und Bechtle mit 1,33 Prozent. Die größten Verluste verzeichneten SILTRONIC AG mit minus 6,96 Prozent, AIXTRON mit minus 8,20 Prozent und SUESS MicroTec mit minus 8,42 Prozent. Der Abstand zwischen Nemetschek und SUESS MicroTec betrug 10,88 Prozentpunkte.
SDAX: 1&1 deutlich im Plus, LPKF Laser schwachIm SDAX setzte sich 1&1 mit einem Plus von 8,34 Prozent an die Spitze. ASTA Energy Solutions legten 7,25 Prozent zu, Verbio gewannen 5,35 Prozent. Dem standen Verluste bei Einhell Germany Pref Bearer von 5,87 Prozent, OHB von 6,48 Prozent und LPKF Laser & Electronics von 7,36 Prozent gegenüber. Damit erreichte die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten SDAX-Wert 15,70 Prozentpunkte.
TecDAX: Verbio stärkster Wert, SUESS MicroTec am EndeIm TecDAX führte Verbio die Gewinner mit einem Plus von 5,35 Prozent an. Es folgten ATOSS Software mit 2,78 Prozent und Nemetschek mit 2,46 Prozent. Bei den Verlierern lagen Infineon Technologies mit minus 7,02 Prozent, AIXTRON mit minus 8,20 Prozent und SUESS MicroTec mit minus 8,42 Prozent vorn. Zwischen Verbio und SUESS MicroTec lag eine Spanne von 13,77 Prozentpunkten.
US 30: Salesforce führt Gewinner an, Caterpillar unter DruckIm US 30 stiegen Salesforce um 3,69 Prozent. Johnson & Johnson gewannen 3,07 Prozent, Nike (B) legten 2,95 Prozent zu. Die schwächsten Werte waren Goldman Sachs Group mit minus 1,58 Prozent, NVIDIA mit minus 2,17 Prozent und Caterpillar mit minus 4,91 Prozent. Der Abstand zwischen Salesforce und Caterpillar belief sich auf 8,60 Prozentpunkte.
US 500: Targa Resources vorn, Coherent mit stärkstem VerlustIm US 500 verzeichneten Targa Resources mit 7,40 Prozent den größten Gewinn. Ulta Beauty stiegen um 5,64 Prozent, GoDaddy Registered (A) um 5,36 Prozent. Auf der Verliererseite standen Teradyne mit minus 10,07 Prozent, CIENA mit minus 10,27 Prozent und Coherent mit minus 11,93 Prozent. Zwischen Targa Resources und Coherent lag damit die größte Spanne der aufgeführten Indizes von 19,33 Prozentpunkten.
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