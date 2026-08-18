Börsenschock? Kursrutsch bei CoreWeave Registered (A) Aktie - 18.08.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei CoreWeave Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,80 % verkraften.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie ist bisher um -11,24 % auf 81,00€ gefallen. Das sind -10,26 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der CoreWeave Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +17,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,29 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) +44,58 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,68 % geändert.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,35 % 1 Monat +40,29 % 3 Monate -2,80 % 1 Jahr +3,56 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 18.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,49 Mrd.EUR € wert.

Angetrieben von einem kräftigen Anstieg der Chip-Aktien notiert der S&P 500 in der Nähe des Rekordhochs, während der DAX ebenfalls in der Nähe seines Rekordhochs liegt. Hingegen war der Goldpreis auf einer kleinen Berg- und Talfahrt. Diese Themen bespricht Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso wie die neuesten Zahlen und Nachrichten zu CoreWeave, SAP, TKMS, Infineon, Siemens Energy, Reddit, Jersey Mike’s Subs und Regal Rexnord. In den nächsten Tagen legen unter anderem Alibaba, Walmart und Deere Quartalszahlen vor. Wie geht es in diesem Umfeld weiter bei S&P 500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold, Silber und Bitcoin?

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.