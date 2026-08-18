Börsen Update USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -1,68 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:46) bei 53.334,09 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Salesforce +3,98 %, Johnson & Johnson +3,37 %, Nike (B) +2,80 %, Coca-Cola +2,19 %, IBM +2,05 %

Flop-Werte: Caterpillar -5,26 %, NVIDIA -2,16 %, Goldman Sachs Group -1,69 %, Cisco Systems -1,31 %, Boeing -0,90 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 29.482,94 PKT und fällt um -1,68 %.

Top-Werte: Intuit +5,17 %, Adobe +5,01 %, Autodesk +4,12 %, Monster Beverage +3,93 %, Diamondback Energy +3,54 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -11,24 %, Lumentum Holdings -10,52 %, Teradyne -10,49 %, SanDisk Corporation -9,71 %, Marvell Technology -9,03 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:47) bei 7.696,31 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: Gartner +6,08 %, Ulta Beauty +5,75 %, Insulet +5,59 %, Tyler Technologies +5,42 %, GoDaddy Registered (A) +5,23 %

Flop-Werte: CIENA -11,68 %, Lumentum Holdings -10,52 %, Teradyne -10,49 %, SanDisk Corporation -9,71 %, Coherent -8,94 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

