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    Devisen

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    Euro zum US-Dollar wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bewegt sich kaum bei 1,1577 Dollar
    • Gute Konjunkturdaten bewegen den Euro nicht
    • Iran-Konflikt bleibt politischer Risikofaktor
    Devisen - Euro zum US-Dollar wenig verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1577 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1576 (Montag: 1,1593) Dollar festgesetzt.

    Damit legte die Aufwärtsbewegung des Euro zumindest vorerst eine Pause ein. Der Euro blieb unter der Marke von 1,16 Dollar, die er am Vortag zeitweise überschritten hatte. Dabei hatte der Euro unter anderem von unterschiedlichen Zinserwartungen profitiert.

    Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro am Dienstag nicht. Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen hatten im Juli stärker als erwartet zugelegt. Auch die auf einem immer noch niedrigen Niveau befindliche Lagebeurteilung verbesserte sich. "Trotz aller Störfeuer vom ungelösten Nahost-Konflikt bis zur Niedrigwasserkrise zeigen die Finanzmarktexperten zum vierten Mal in Folge eine wachsende Zuversicht, dass die Konjunktur den Widrigkeiten trotzt", kommentierte Elmar Völker, Volkswirt bei der LBBW. "Ob die positiven Impulse ausreichen, um die wirtschaftliche Talsohle nachhaltig zu überwinden, muss sich jedoch erst noch zeigen."

    Auf politischer Seite steht der Iran-Konflikt weiter im Fokus. Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", teilte er auf der Plattform Truth Social mit. Erst am Vortag hatte Trump dem Sender Fox News gesagt, Vertreter der US-Regierung stünden im direkten Kontakt mit den iranischen Revolutionsgarden. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht./jsl/he/ajx/he





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