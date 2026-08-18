Insulet Aktie klettert deutlich - 18.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Insulet Aktie. Mit einer Performance von +5,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Insulet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,48€, mit einem Plus von +5,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen für Diabetesmanagement. Kernprodukt ist das tubenlose Insulin-Patch-Pumpensystem Omnipod inkl. zugehöriger Software/Apps. Starke Position im wachsenden Markt für Insulinpumpen, Fokus auf Typ-1-Diabetes. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Tandem Diabetes Care, Ypsomed. USP: schlauchlose, diskrete Nutzung, einfache Handhabung, Abo-/Verbrauchsmodell.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Insulet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,81 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insulet Aktie damit um -2,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Insulet -50,13 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

Insulet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,42 % 1 Monat -15,83 % 3 Monate -4,81 % 1 Jahr -56,02 %

Informationen zur Insulet Aktie

Stand: 18.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 69 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,81 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Insulet To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in Insulet between February 21, 2025 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Insulet

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. Medtronic notiert im Plus, mit +2,27 %.

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Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.