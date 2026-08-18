🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInsulet AktievorwärtsNachrichten zu Insulet

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insulet Aktie klettert deutlich - 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Insulet Aktie bisher um +5,59 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insulet Aktie.

    Besonders beachtet! - Insulet Aktie klettert deutlich - 18.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Insulet ist ein Medizintechnikunternehmen für Diabetesmanagement. Kernprodukt ist das tubenlose Insulin-Patch-Pumpensystem Omnipod inkl. zugehöriger Software/Apps. Starke Position im wachsenden Markt für Insulinpumpen, Fokus auf Typ-1-Diabetes. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Tandem Diabetes Care, Ypsomed. USP: schlauchlose, diskrete Nutzung, einfache Handhabung, Abo-/Verbrauchsmodell.

    Insulet aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Insulet Aktie. Mit einer Performance von +5,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Insulet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,48, mit einem Plus von +5,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.992,56€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.059,54€
    Basispreis
    5,58
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Insulet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,81 % verkraften.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insulet Aktie damit um -2,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Insulet -50,13 % verloren.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,64 % geändert.

    Insulet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,42 %
    1 Monat -15,83 %
    3 Monate -4,81 %
    1 Jahr -56,02 %
    Stand: 18.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Insulet Aktie

    Es gibt 69 Mio. Insulet Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,81 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -1,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    PODD SHAREHOLDER NOTICE: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds Insulet (PODD) Investors of Securities Class Action Lawsuit Deadline on August 31, 2026


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In Insulet To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in Insulet between February 21, 2025 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Insulet

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. Medtronic notiert im Plus, mit +2,27 %.

    Insulet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Insulet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insulet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Insulet

    +5,97 %
    -4,64 %
    -17,38 %
    -5,91 %
    -56,90 %
    -37,97 %
    -52,94 %
    +1.016,59 %
    ISIN:US45784P1012WKN:A0MQX8
    Insulet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Insulet Aktie klettert deutlich - 18.08.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Insulet Aktie bisher um +5,59 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insulet Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     