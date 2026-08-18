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    Selenskyj empfängt neuen deutschen Botschafter in Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Ruge überreicht Selenskyj sein Beglaubigungsschreiben
    • Selenskyj dankt Deutschland für umfassende Unterstützung
    • Der erfahrene Diplomat war zuvor bei der Nato tätig
    Selenskyj empfängt neuen deutschen Botschafter in Kiew
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der neue deutsche Botschafter in der Ukraine, Boris Ruge, hat nach seinem Dienstantritt Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Beglaubigungsschreiben überreicht. "Wir sind sehr stolz darauf, so starke Freunde zu haben", sagte der Staatschef gemäß einer Mitteilung. Selenskyj dankte dabei Deutschland für die gewährte Hilfe. "Ihre Unterstützung ist die größte in Europa. Wir wissen das und erinnern uns daran", sagte das Staatsoberhaupt. Bei dem Empfang in der historischen Sophienkathedrale in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sei auch der Ausbau der gemeinsamen Rüstungsproduktion besprochen worden.

    Ruge trat seinen Dienst bereits vergangene Woche an. Der 64-Jährige gilt als Außen- und Sicherheitsexperte und war zuvor als Beigeordneter Generalsekretär der Nato für Politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik in Brüssel tätig. Vor seiner Tätigkeit bei der Nato arbeitete der Spitzendiplomat unter anderem als stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Gesandter in der US-Hauptstadt Washington sowie deutscher Botschafter in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien.

    Häufiger Botschafterwechsel in Kiew

    In der Botschaft in Kiew folgt Ruge auf Heiko Thoms, der nach Madrid wechseln soll. Thoms hatte zuvor Martin Jäger abgelöst, der im vergangenen September neuer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) geworden war.

    Deutschland ist einer der Hauptunterstützer der Ukraine in ihrem seit knapp viereinhalb Jahren währenden Abwehrkampf gegen die russische Invasion./ast/DP/he






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