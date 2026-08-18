Aktien mit extremer Performance im US 30 am 18.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das rund zwölfjährige Kurstief der Nike-Aktie und die Aussicht auf weitere Rückgänge bis etwa 30 oder 25 Euro. Einige Anleger sehen die Aktie als stark unterbewertet und kaufen nach, während andere wegen der schwachen Kursentwicklung vorsichtig bleiben. Charttechnisch werden kurzfristige Erholungschancen gesehen: Überverkauf, erhöhtes Volumen, Unterstützungen und ein fallender Keil könnten eine Gegenbewegung auslösen. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal erwartet.