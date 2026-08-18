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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 18.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 30 am 18.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,40 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    Johnson & Johnson
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,08 %
    Chart Johnson & Johnson
    ISIN: US4781601046
    WKN: 853260
    Die Johnson & Johnson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Nike (B)
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,63 %
    Chart Nike (B)
    ISIN: US6541061031
    WKN: 866993
    Die Nike (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das rund zwölfjährige Kurstief der Nike-Aktie und die Aussicht auf weitere Rückgänge bis etwa 30 oder 25 Euro. Einige Anleger sehen die Aktie als stark unterbewertet und kaufen nach, während andere wegen der schwachen Kursentwicklung vorsichtig bleiben. Charttechnisch werden kurzfristige Erholungschancen gesehen: Überverkauf, erhöhtes Volumen, Unterstützungen und ein fallender Keil könnten eine Gegenbewegung auslösen. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,66 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Nvidias anhaltendes Kursmomentum und die fundamentale Stärke: Befürworter verweisen auf hohe Nachfrage, starkes Data-Center-Wachstum, steigende GPU-Preise, begrenzte Produktionskapazitäten und neue Chancen durch Robotik sowie KI-Anwendungen. Umstritten sind die Monetarisierung kostenpflichtiger KI-Dienste, mögliche Nachfrageprobleme und Nvidias Kapitalaufnahme. Einige sehen deshalb Rückschlagrisiken und setzen bei Kurshochs auf Short-Positionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    IBM
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,07 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Coca-Cola
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,14 %
    Chart Coca-Cola
    ISIN: US1912161007
    WKN: 850663
    Die Coca-Cola Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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