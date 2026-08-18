Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 18.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 2
Performance 1M: +10,40 %
Performance 1M: +10,40 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 3
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
Nike (B)
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 4
Performance 1M: -11,63 %
Performance 1M: -11,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das rund zwölfjährige Kurstief der Nike-Aktie und die Aussicht auf weitere Rückgänge bis etwa 30 oder 25 Euro. Einige Anleger sehen die Aktie als stark unterbewertet und kaufen nach, während andere wegen der schwachen Kursentwicklung vorsichtig bleiben. Charttechnisch werden kurzfristige Erholungschancen gesehen: Überverkauf, erhöhtes Volumen, Unterstützungen und ein fallender Keil könnten eine Gegenbewegung auslösen. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 0,41 US-Dollar je Quartal erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 5
Performance 1M: +8,66 %
Performance 1M: +8,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Nvidias anhaltendes Kursmomentum und die fundamentale Stärke: Befürworter verweisen auf hohe Nachfrage, starkes Data-Center-Wachstum, steigende GPU-Preise, begrenzte Produktionskapazitäten und neue Chancen durch Robotik sowie KI-Anwendungen. Umstritten sind die Monetarisierung kostenpflichtiger KI-Dienste, mögliche Nachfrageprobleme und Nvidias Kapitalaufnahme. Einige sehen deshalb Rückschlagrisiken und setzen bei Kurshochs auf Short-Positionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
IBM
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 6
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 7
Performance 1M: +5,14 %
Performance 1M: +5,14 %
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