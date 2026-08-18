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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    31.333,42€
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    15,99
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    × 13,50
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    Blatt
    Long
    27.291,20€
    Basispreis
    19,06
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    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,42 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -9,95 %
    Platz 2
    Performance 1M: +31,64 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,95 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -9,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +27,66 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,71 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -9,50 %
    Platz 4
    Performance 1M: +35,77 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,50 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -9,43 %
    Platz 5
    Performance 1M: +22,85 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,43 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -7,98 %
    Platz 6
    Performance 1M: +23,31 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,98 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -7,62 %
    Platz 7
    Performance 1M: +49,23 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark bullishe Neubewertung von Nebius nach dem Q2: Umsatz, ARR, Margen und Auftragseingang übertrafen Erwartungen, während höhere Preise, Vorauszahlungen und verkürzte Amortisation die Profitabilität stützen. Analysten erhöhten ihre Kursziele teils deutlich. Bären warnen dagegen vor Überbewertung, KI-Blase, hohen Investitionen, Verwässerung und Verzögerungen beim Rechenzentrumsbau in Vineland. Die Aktie bleibt entsprechend chancenreich, aber volatil.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 8
    Performance 1M: +15,03 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns volatile Kursrally: Nach dem Ausbruch über 926 US-Dollar und einem Schlusskurs von 972,24 US-Dollar wird die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke getestet, wobei Rückschläge möglich bleiben. Hoffnungen auf weitere Anstiege stützen sich auf starke DRAM- und HBM-Nachfrage, positive AMAT-Zahlen, KI-Investitionen und angekündigte Aktienrückkäufe. Zudem wird ein möglicher Short Squeeze diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: -7,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,63 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,10 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,39 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -6,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: +4,14 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,51 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -6,40 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,80 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,40 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -6,26 %
    Platz 13
    Performance 1M: +11,02 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,26 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -5,36 %
    Platz 14
    Performance 1M: +6,22 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,36 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -5,31 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,53 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,31 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +4,92 %
    Platz 16
    Performance 1M: +14,22 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,92 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -4,80 %
    Platz 17
    Performance 1M: +0,42 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,80 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -4,65 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,46 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,65 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -4,61 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,23 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,61 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 21
    Performance 1M: +6,07 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,29 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 23
    Performance 1M: -7,49 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,30 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,86 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 26
    Performance 1M: +8,95 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,69 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 28
    Performance 1M: +11,28 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 29
    Performance 1M: +5,83 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 30
    Performance 1M: +21,33 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 31
    Performance 1M: +17,05 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 32
    Performance 1M: +4,75 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 33
    Performance 1M: -3,33 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 34
    Performance 1M: -15,99 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 35
    Performance 1M: +6,10 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 36
    Performance 1M: +19,85 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 37
    Performance 1M: +5,99 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 38
    Performance 1M: +3,23 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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