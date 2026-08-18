Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.08.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,95 %
Tagesperformance: -9,95 %
Platz 2
Performance 1M: +31,64 %
Performance 1M: +31,64 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -9,71 %
Tagesperformance: -9,71 %
Platz 3
Performance 1M: +27,66 %
Performance 1M: +27,66 %
Teradyne
Tagesperformance: -9,50 %
Tagesperformance: -9,50 %
Platz 4
Performance 1M: +35,77 %
Performance 1M: +35,77 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,43 %
Tagesperformance: -9,43 %
Platz 5
Performance 1M: +22,85 %
Performance 1M: +22,85 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -7,98 %
Tagesperformance: -7,98 %
Platz 6
Performance 1M: +23,31 %
Performance 1M: +23,31 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -7,62 %
Tagesperformance: -7,62 %
Platz 7
Performance 1M: +49,23 %
Performance 1M: +49,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark bullishe Neubewertung von Nebius nach dem Q2: Umsatz, ARR, Margen und Auftragseingang übertrafen Erwartungen, während höhere Preise, Vorauszahlungen und verkürzte Amortisation die Profitabilität stützen. Analysten erhöhten ihre Kursziele teils deutlich. Bären warnen dagegen vor Überbewertung, KI-Blase, hohen Investitionen, Verwässerung und Verzögerungen beim Rechenzentrumsbau in Vineland. Die Aktie bleibt entsprechend chancenreich, aber volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -7,20 %
Tagesperformance: -7,20 %
Platz 8
Performance 1M: +15,03 %
Performance 1M: +15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns volatile Kursrally: Nach dem Ausbruch über 926 US-Dollar und einem Schlusskurs von 972,24 US-Dollar wird die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke getestet, wobei Rückschläge möglich bleiben. Hoffnungen auf weitere Anstiege stützen sich auf starke DRAM- und HBM-Nachfrage, positive AMAT-Zahlen, KI-Investitionen und angekündigte Aktienrückkäufe. Zudem wird ein möglicher Short Squeeze diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Intel
Tagesperformance: -7,10 %
Tagesperformance: -7,10 %
Platz 9
Performance 1M: +5,63 %
Performance 1M: +5,63 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -6,60 %
Tagesperformance: -6,60 %
Platz 10
Performance 1M: -1,39 %
Performance 1M: -1,39 %
Astera Labs
Tagesperformance: -6,51 %
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 11
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 12
Performance 1M: +6,80 %
Performance 1M: +6,80 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,26 %
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 13
Performance 1M: +11,02 %
Performance 1M: +11,02 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 14
Performance 1M: +6,22 %
Performance 1M: +6,22 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,31 %
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 15
Performance 1M: -5,53 %
Performance 1M: -5,53 %
Intuit
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 16
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 17
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 18
Performance 1M: +8,46 %
Performance 1M: +8,46 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 19
Performance 1M: -1,23 %
Performance 1M: -1,23 %
Adobe
Tagesperformance: +4,60 %
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 20
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 21
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Analog Devices
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 22
Performance 1M: +2,29 %
Performance 1M: +2,29 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 23
Performance 1M: -7,49 %
Performance 1M: -7,49 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 24
Performance 1M: +2,30 %
Performance 1M: +2,30 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 25
Performance 1M: +9,86 %
Performance 1M: +9,86 %
Netflix
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 26
Performance 1M: +8,95 %
Performance 1M: +8,95 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 27
Performance 1M: +1,69 %
Performance 1M: +1,69 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 28
Performance 1M: +11,28 %
Performance 1M: +11,28 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 29
Performance 1M: +5,83 %
Performance 1M: +5,83 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 30
Performance 1M: +21,33 %
Performance 1M: +21,33 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 31
Performance 1M: +17,05 %
Performance 1M: +17,05 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 32
Performance 1M: +4,75 %
Performance 1M: +4,75 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 33
Performance 1M: -3,33 %
Performance 1M: -3,33 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 34
Performance 1M: -15,99 %
Performance 1M: -15,99 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 35
Performance 1M: +6,10 %
Performance 1M: +6,10 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 36
Performance 1M: +19,85 %
Performance 1M: +19,85 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 37
Performance 1M: +5,99 %
Performance 1M: +5,99 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 38
Performance 1M: +3,23 %
Performance 1M: +3,23 %
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