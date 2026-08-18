🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIENA AktievorwärtsNachrichten zu CIENA

    Top & Flop

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.088,35€
    Basispreis
    3,44
    Ask
    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.965,58€
    Basispreis
    6,33
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,13 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -9,80 %
    Platz 2
    Performance 1M: +31,64 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,80 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -9,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +27,66 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,71 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -9,52 %
    Platz 4
    Performance 1M: +35,77 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,52 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -9,31 %
    Platz 5
    Performance 1M: +22,85 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,31 %.

    Jabil
    Tagesperformance: -8,31 %
    Platz 6
    Performance 1M: +20,22 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,31 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -8,13 %
    Platz 7
    Performance 1M: +20,19 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,13 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -7,70 %
    Platz 8
    Performance 1M: +10,74 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,70 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,36 %
    Platz 9
    Performance 1M: +15,03 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns volatile Kursrally: Nach dem Ausbruch über 926 US-Dollar und einem Schlusskurs von 972,24 US-Dollar wird die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke getestet, wobei Rückschläge möglich bleiben. Hoffnungen auf weitere Anstiege stützen sich auf starke DRAM- und HBM-Nachfrage, positive AMAT-Zahlen, KI-Investitionen und angekündigte Aktienrückkäufe. Zudem wird ein möglicher Short Squeeze diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Corning
    Tagesperformance: -7,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: +10,49 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,31 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: -7,30 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,97 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,30 %.

    Amphenol Registered (A)
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 12
    Performance 1M: +11,02 %
    Chart Amphenol Registered (A)
    ISIN: US0320951017
    WKN: 882749
    Die Amphenol Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    Intel
    Tagesperformance: -7,10 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,63 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,10 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: -6,87 %
    Platz 14
    Performance 1M: +13,51 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,87 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,68 %
    Platz 15
    Performance 1M: -0,10 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,68 %.

    Insulet
    Tagesperformance: +6,63 %
    Platz 16
    Performance 1M: -15,83 %
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,63 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -6,42 %
    Platz 17
    Performance 1M: +6,80 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,42 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -6,21 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,58 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -6,17 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,02 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,17 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -5,68 %
    Platz 20
    Performance 1M: -6,82 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,68 %.

    Eaton
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 21
    Performance 1M: +11,84 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Ulta Beauty
    Tagesperformance: +5,39 %
    Platz 22
    Performance 1M: +2,11 %
    Chart Ulta Beauty
    ISIN: US90384S3031
    WKN: A0M240
    Die Ulta Beauty Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,39 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +5,32 %
    Platz 23
    Performance 1M: -1,00 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +5,19 %
    Platz 24
    Performance 1M: -3,20 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,19 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +4,89 %
    Platz 25
    Performance 1M: +14,22 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,89 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: +4,69 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,30 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,69 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +4,67 %
    Platz 27
    Performance 1M: +23,67 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,67 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 28
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 29
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    News Registered (B)
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 30
    Performance 1M: -1,41 %
    Chart News Registered (B)
    ISIN: US65249B2088
    WKN: A1W048
    Die News Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 31
    Performance 1M: +8,79 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 32
    Performance 1M: +10,40 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 33
    Performance 1M: -1,67 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 34
    Performance 1M: -7,49 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 35
    Performance 1M: +2,30 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 36
    Performance 1M: +9,86 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    Tapestry
    Tagesperformance: +3,66 %
    Platz 37
    Performance 1M: -9,86 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,66 %.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 38
    Performance 1M: +12,60 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Johnson & Johnson
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 39
    Performance 1M: +2,08 %
    Chart Johnson & Johnson
    ISIN: US4781601046
    WKN: 853260
    Die Johnson & Johnson Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 40
    Performance 1M: +9,68 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    zurückvorwärts
    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     