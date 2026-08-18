Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,80 %
Tagesperformance: -9,80 %
Platz 2
Performance 1M: +31,64 %
Performance 1M: +31,64 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -9,71 %
Tagesperformance: -9,71 %
Platz 3
Performance 1M: +27,66 %
Performance 1M: +27,66 %
Teradyne
Tagesperformance: -9,52 %
Tagesperformance: -9,52 %
Platz 4
Performance 1M: +35,77 %
Performance 1M: +35,77 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,31 %
Tagesperformance: -9,31 %
Platz 5
Performance 1M: +22,85 %
Performance 1M: +22,85 %
Jabil
Tagesperformance: -8,31 %
Tagesperformance: -8,31 %
Platz 6
Performance 1M: +20,22 %
Performance 1M: +20,22 %
Coherent
Tagesperformance: -8,13 %
Tagesperformance: -8,13 %
Platz 7
Performance 1M: +20,19 %
Performance 1M: +20,19 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -7,70 %
Tagesperformance: -7,70 %
Platz 8
Performance 1M: +10,74 %
Performance 1M: +10,74 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,36 %
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 9
Performance 1M: +15,03 %
Performance 1M: +15,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns volatile Kursrally: Nach dem Ausbruch über 926 US-Dollar und einem Schlusskurs von 972,24 US-Dollar wird die psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke getestet, wobei Rückschläge möglich bleiben. Hoffnungen auf weitere Anstiege stützen sich auf starke DRAM- und HBM-Nachfrage, positive AMAT-Zahlen, KI-Investitionen und angekündigte Aktienrückkäufe. Zudem wird ein möglicher Short Squeeze diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Corning
Tagesperformance: -7,31 %
Tagesperformance: -7,31 %
Platz 10
Performance 1M: +10,49 %
Performance 1M: +10,49 %
GE Vernova
Tagesperformance: -7,30 %
Tagesperformance: -7,30 %
Platz 11
Performance 1M: +0,97 %
Performance 1M: +0,97 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -7,20 %
Tagesperformance: -7,20 %
Platz 12
Performance 1M: +11,02 %
Performance 1M: +11,02 %
Intel
Tagesperformance: -7,10 %
Tagesperformance: -7,10 %
Platz 13
Performance 1M: +5,63 %
Performance 1M: +5,63 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -6,87 %
Tagesperformance: -6,87 %
Platz 14
Performance 1M: +13,51 %
Performance 1M: +13,51 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,68 %
Tagesperformance: -6,68 %
Platz 15
Performance 1M: -0,10 %
Performance 1M: -0,10 %
Insulet
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 16
Performance 1M: -15,83 %
Performance 1M: -15,83 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -6,42 %
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 17
Performance 1M: +6,80 %
Performance 1M: +6,80 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -6,21 %
Tagesperformance: -6,21 %
Platz 18
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,17 %
Tagesperformance: -6,17 %
Platz 19
Performance 1M: +11,02 %
Performance 1M: +11,02 %
NRG Energy
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 20
Performance 1M: -6,82 %
Performance 1M: -6,82 %
Eaton
Tagesperformance: -5,52 %
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 21
Performance 1M: +11,84 %
Performance 1M: +11,84 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 22
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +5,32 %
Tagesperformance: +5,32 %
Platz 23
Performance 1M: -1,00 %
Performance 1M: -1,00 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 24
Performance 1M: -3,20 %
Performance 1M: -3,20 %
Intuit
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 25
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 26
Performance 1M: +7,30 %
Performance 1M: +7,30 %
Gartner
Tagesperformance: +4,67 %
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 27
Performance 1M: +23,67 %
Performance 1M: +23,67 %
Adobe
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 28
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 29
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
News Registered (B)
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 30
Performance 1M: -1,41 %
Performance 1M: -1,41 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 31
Performance 1M: +8,79 %
Performance 1M: +8,79 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 32
Performance 1M: +10,40 %
Performance 1M: +10,40 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 33
Performance 1M: -1,67 %
Performance 1M: -1,67 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 34
Performance 1M: -7,49 %
Performance 1M: -7,49 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 35
Performance 1M: +2,30 %
Performance 1M: +2,30 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 36
Performance 1M: +9,86 %
Performance 1M: +9,86 %
Tapestry
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 37
Performance 1M: -9,86 %
Performance 1M: -9,86 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 38
Performance 1M: +12,60 %
Performance 1M: +12,60 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 39
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +3,58 %
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 40
Performance 1M: +9,68 %
Performance 1M: +9,68 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte