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    OpenAI stärkt Sicherheitsmaßnahmen bei Tests nach KI-Hacks

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI verschärft KI-Tests nach mehreren Hacks
    • Verdächtige Aktivitäten alarmieren Menschen
    • KI soll keine Sicherheitslücken mehr ausnutzen
    OpenAI stärkt Sicherheitsmaßnahmen bei Tests nach KI-Hacks
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI verschärft nach aufsehenerregenden Hacks durch KI-Software die Sicherheitsvorkehrungen bei Tests Künstlicher Intelligenz. Unter anderem sollen automatisierte Systeme Aktivitäten der KI-Modelle in den Versuchen strikter überwachen - und bei verdächtigen Handlungen binnen 30 Minuten Menschen benachrichtigen. Wenn diese in 30 Minuten nicht zu dem Schluss kommen, dass es ein falscher Alarm ist, werde die Aktivität gestoppt, erläuterte OpenAI in einem Blogeintrag.

    Alarmierende Angriffe

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    OpenAI hatte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Modell in einem Test einen Weg fand, aus einer eigentlich isolierten Testumgebung ins offene Internet zu gelangen - und dann ins Computersystem der KI-Plattform Hugging Face einbrach. Es suchte dabei nur nach einer Lösung für die Testaufgabe und richtete keinen Schaden an.

    Alarmierend war allerdings, dass die Künstliche Intelligenz dabei völlig eigenständig agierte - und OpenAI die Attacke erst nachträglich feststellte. Deswegen wurden Rufe nach einer besseren Absicherung von Tests neuer KI laut. Später wurde bekannt, dass auch Modelle des OpenAI-Rivalen Anthropic und des Facebook-Konzerns Meta bei Tests in Systeme anderer Unternehmen eingedrungen waren.

    Die automatisierten Überwachungssysteme sollen künftig unter anderem nach Versuchen von Datendiebstahl Ausschau halten - sowie nach Anläufen, Sicherheitsvorkehrungen zu durchbrechen. Außerdem sollen die KI-Modelle stärker darauf ausgerichtet werden, nicht zu unlauteren Mitteln wie der Ausnutzung von Schwachstellen zu greifen, um Testaufgaben zu erfüllen. Einige Tests neuer KI-Modelle wurden ausgesetzt, bis die neuen Maßnahmen durchgängig umgesetzt werden./so/DP/he

    Meta Platforms (A)

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    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 470 auf Tradegate (18. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -9,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 756,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 825,00USD was eine Bandbreite von +36,23 %/+75,61 % bedeutet.





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