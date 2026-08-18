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    ASTA Energy Solutions Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 18.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ASTA Energy Solutions Aktie bisher um +7,53 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASTA Energy Solutions Aktie.

    Besonders beachtet! - ASTA Energy Solutions Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 18.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Wie hat sich die ASTA Energy Solutions-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ASTA Energy Solutions Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,53 % auf 57,10. Damit gewinnt die Aktie +4,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,10, mit einem Plus von +7,53 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ASTA Energy Solutions Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,49 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +6,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +23,56 % gewonnen.

    Während ASTA Energy Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %. Damit gehört ASTA Energy Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

    ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,23 %
    1 Monat -13,09 %
    3 Monate -14,49 %
    1 Jahr +23,56 %
    Stand: 18.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 822,92 Mio.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

    BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -2,08 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,84 %.

    ASTA Energy Solutions Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASTA Energy Solutions

    +7,53 %
    +6,23 %
    -13,09 %
    -14,49 %
    +42,39 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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