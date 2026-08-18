ASTA Energy Solutions Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 18.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ASTA Energy Solutions Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,49 % verkraften.

Die ASTA Energy Solutions Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,53 % auf 57,10€. Damit gewinnt die Aktie +4,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 57,10€, mit einem Plus von +7,53 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um +6,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +23,56 % gewonnen.

Während ASTA Energy Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %. Damit gehört ASTA Energy Solutions heute zu den auffälligeren Werten.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,23 % 1 Monat -13,09 % 3 Monate -14,49 % 1 Jahr +23,56 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 18.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 822,92 Mio.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen: Während deutsche Indizes teils deutlich nachgeben, zeigt sich die Wall Street nur punktuell robust – mit klaren Gewinnern und Verlierern.

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So schlagen sich die Wettbewerber von ASTA Energy Solutions

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,56 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -2,08 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,84 %.

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Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.