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    Das Kat Florence Hotel schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert „The Kat Florence Reserve", das „Imperial Jade Manor" sowie jeden Abend ein Abendessen unter der Leitung eines Sternekochs - inklusive im Preis

    Das hochgelobte Refugium in Elora bietet ein 100 Acre großes privates Naturschutzgebiet, ein historisches kanadisches Herrenhaus für private Auszeiten, eine museale Sammlung von Edelsteinen im siebenstelligen Wert, die in die Hotelwände eingelassen sind, sowie ein gehobenes kulinarisches Programm mit wechselnden Abendessen unter der Leitung von Sterneköchen, darunter auch neu hinzugekommene königliche Köche.

    ELORA, ON, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Das Kat Florence Hotel, ein intimes Luxus-Refugium, das von der siebenfachen Weltrekordhalterin und Edelsteinkünstlerin Kat Florence erbaut wurde, präsentiert seine bedeutendste Weiterentwicklung seit der Eröffnung. Am 1. September wird das Hotel „The Kat Florence Reserve" vorstellen, ein privates, 100 Acre großes Naturschutzgebiet; das „Imperial Jade Manor", ein exklusives kanadisches Kulturerbe aus den 1870er Jahren, das durch atemberaubende Restaurierungsarbeiten besticht, darunter ein maßgefertigtes Stein-Heißbad im sechsstelligen Bereich unter dem Sternenhimmel sowie Kanadas erster Gewinner der  -Ausgabe von „Top Chef" als privater Hauskoch für die Gäste; eine sich ständig weiterentwickelnde Sammlung einiger der weltweit außergewöhnlichsten, mehrere Millionen Dollar wertenden „Kat Florence"-Edelsteine, die in die Wände des Hotels eingearbeitet sind; sowie eine Reihe von im Aufenthalt inbegriffenen „Kulinarikerlebnissen", die von international gefeierten Starköchen und königlichen Köchen geleitet werden.

    Coco Rocha returns home to Kat Florence Hotels.

    Insgesamt stellen diese Neuerungen eine natürliche Weiterentwicklung des renommierten Boutique-Hotels dar und festigen dessen Stellung als eines der exklusivsten, privatesten Reiseziele Kanadas für Liebhaber des ganz Besonderen, an dem kunstvolle Handwerkskunst, königliche Gastfreundschaft und die Schönheit der Natur in bemerkenswerter Harmonie miteinander verschmelzen.

    „Alles, was ich herstelle, mache ich, weil es nur einmal existiert", sagt Kat Florence. „Das gilt für die Steine, die ich gefasst habe, und das gilt auch für dieses Hotel. Ich baue nicht, um mehr Gäste unterbringen zu können. Ich gestalte alles so, dass meine Gäste etwas erleben, das es nirgendwo sonst gibt. Jede Schicht, die ich hinzugefügt habe, ist etwas, das ich mir für jemanden wünschen würde, den ich liebe und der unter meinem Dach wohnt."

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    Das Kat Florence Hotel schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert „The Kat Florence Reserve", das „Imperial Jade Manor" sowie jeden Abend ein Abendessen unter der Leitung eines Sternekochs - inklusive im Preis Das hochgelobte Refugium in Elora bietet ein 100 Acre großes privates Naturschutzgebiet, ein historisches kanadisches Herrenhaus für private Auszeiten, eine museale Sammlung von Edelsteinen im siebenstelligen Wert, die in die Hotelwände eingelassen …
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