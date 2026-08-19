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    Neuer Report

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    KI-Agenten als neue Bedrohung: 3 Cybersecurity-Aktien vor der Neubewertung

    Cyberattacken durch autonome KI-Agenten verändern massiv die Bedrohungslage. Ein Analystenhaus reagiert mit Kurszielanhebungen für SentinelOne, Zscaler und SailPoint und sieht die Branche vor einer neuen Bewertungsphase.

    Für Sie zusammengefasst
    • Autonome KI-Agenten verschärfen die Cyberbedrohung
    • Cybersecurity-Aktien steigen deutlich stärker
    • BofA hebt Kursziele für drei Sicherheitsanbieter an
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neuer Report - KI-Agenten als neue Bedrohung: 3 Cybersecurity-Aktien vor der Neubewertung
    Foto: David Becker - FR170737 AP

    Die Cybersecurity-Branche erlebt einen fulminanten Lauf an der Börse. Der Branchen-ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity ist in den vergangenen zwei Monaten um 16,1 Prozent gestiegen, der Amplify Cybersecurity ETF sogar um 38 Prozent. Der Softwareindex IGV kam auf 14,9 Prozent, der S&P 500 nur auf 3,6 Prozent. Die Experten der Bank of America sehen darin mehr als eine Modewelle und hebt die Kursziele für drei Sicherheitsanbieter deutlich an.

    Ausschlaggebend ist ein Perspektivwechsel: Galt künstliche Intelligenz lange als Gefahr für etablierte Sicherheitsplattformen, gilt sie den Analysten zufolge inzwischen als Wachstumstreiber der Branche.

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    Der Grund liegt in autonom agierenden KI-Systemen, die Aktionen verketten, Schwachstellen aufspüren und mit begrenzter menschlicher Kontrolle über Systeme hinweg agieren. Solche Agenten rücken in den Fokus von Sicherheitsverantwortlichen, was Nachfrage nach Überwachungs- und Governance-Lösungen für KI-Systeme antreibt.

    Die Folge: Die BofA-Analysten heben für gleich drei Branchrenwerte ihr Kursziel an. Bei SailPoint bleibt es zwar bei einer neutralen Einstufung, das Kursziel wandert aber von 16 auf 19 US-Dollar. Die Analysten verweisen auf die Entro-Übernahme und die Agentic-Fabric-Strategie, mahnen aber ein höheres Ausführungsrisiko bei neuen Produkten an.

    Optimistischer fällt das Urteil zu SentinelOne aus. Die Kaufempfehlung wird bestätigt, das Kursziel steigt von 22 auf 26 US-Dollar. Das Unternehmen habe sich vom reinen Endpoint-Schutz gelöst, neue Bereiche wie Daten-, KI- und Cloud-Sicherheit steuerten im ersten Quartal 2027 bereits rund die Hälfte des wiederkehrenden Umsatzes bei. Auch das Neugeschäft und die Großkundenentwicklung stimmen zuversichtlich.

    Auch Zscaler bleibt Kauffavorit, das Kursziel springt von 175 auf 210 US-Dollar. Begründet wird dies mit der starken Position im Zero-Trust-Bereich sowie KI-Fähigkeiten, die Unternehmen bei der Absicherung verteilter Nutzer und Cloud-Anwendungen unterstützen sollen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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