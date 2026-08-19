BASF, dynaCERT, Andritz: Drei Strategien, ein Ziel – und bis zu 600 % Kurspotenzial!

Hohe Energiekosten in Deutschland, schwaches Wachstum in Europa, dazu US-Zölle, die Exporteuren das Leben schwer machen: Für viele Unternehmen werden die angestammten Märkte zur Falle. Drei Beispiele zeigen, wie der Ausbruch gelingen kann. Der …



