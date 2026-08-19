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    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu den Hitzehilfen für Landwirte

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitzehilfen müssen klimafreundlich gestaltet werden
    • Landwirtschaft belastet Klima durch Mast und Dünger
    • Kluge Förderung stärkt Bauern und Klimaschutz
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu den Hitzehilfen für Landwirte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AUSGBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Hitzehilfen für Landwirte:

    "Die Unterstützung muss so gestaltet werden, dass die Landwirtschaft den Klimawandel nicht auch noch verstärkt. Über den Ausstoß von Treibhausgasen etwa in der Tiermast, den hohen Wasserverbrauch oder den Einsatz von problematischer Chemie und von unter hohem fossilem Energieverbrauch hergestelltem Dünger wollen Teile der Branche jedoch nur ungern diskutieren. Es stimmt ja: überbordende Regulierung schadet der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Doch in der Europäischen Union sichern auch Subventionen den Höfen das Überleben. Eine Verankerung des Klimaschutzes als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz könnte die Grundlage dafür schaffen, dass die Landwirtschaft durch kluge Förderung ihr riesiges Klimaschutz-Potenzial besser nutzen kann. Das würde den Bauern helfen - und der ganzen Gesellschaft."/yyzz/DP/he






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