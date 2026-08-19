Implenia steigert Gewinn, Auftragsbestand und Free Cash Flow deutlich
Implenia legt im ersten Halbjahr 2026 bei Profitabilität und Auftragsbestand deutlich zu – trotz rückläufigem Umsatz setzt der Konzern seine Wachstumsstrategie konsequent fort.
- Implenia steigerte das EBIT im ersten Halbjahr 2026 um 6,0 % auf CHF 60,4 Mio.; die EBIT-Marge erhöhte sich von 3,1 % auf 3,4 %.
- Der Auftragsbestand wuchs um 9,6 % auf CHF 8,5 Mrd.; zugleich verbesserte sich die vorkalkulierte Projektmarge auf 7,9 %.
- Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 % auf CHF 1,77 Mrd., während alle Divisionen operative Fortschritte erzielten.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich auf CHF -117,7 Mio. gegenüber CHF -168,4 Mio. im Vorjahr; die Eigenkapitalquote stieg auf 23,4 %.
- Implenia treibt seine Wachstumsstrategie in attraktiven Segmenten wie Gesundheits- und Bildungsimmobilien, Datacentern, Verteidigungs-, Verkehrs- und Energieinfrastruktur voran und plant dafür ausserordentliche Investitionen von CHF 10–20 Mio.
- Das EBIT-Ziel für 2026 von rund CHF 150 Mio. vor Wachstumsinvestitionen wurde bestätigt; ab 2027 wird ein EBIT von über CHF 150 Mio. erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Implenia ist am 19.08.2026.
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