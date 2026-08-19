Bürger wünschen sich mehr Hitzeschutz vom Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp zwei Drittel der Deutschen sind für eine Grundgesetz-Änderung, damit der Bund mehr in den Hitzeschutz investieren kann. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Derzeit liegt die Verantwortung dafür vorrangig bei Ländern und Gemeinden. Für eine Änderung sind 33 Prozent, eher dafür 32 Prozent, dagegen oder eher dagegen jeweils 11 Prozent.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) setzt sich für eine entsprechende Grundgesetz-Änderung ein. Der Koalitionspartner CDU/CSU sieht diesen Vorstoß skeptisch. Unter den Anhängern der Union befürworten laut der Umfrage allerdings 68 Prozent eine Änderung.