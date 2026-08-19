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    Kfz-Versicherung

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    Prämien steigen kaum - Trendwende?

    Für Sie zusammengefasst
    • Preissteigerungen bei Autoversicherungen flauen ab
    • Haftpflicht wird günstiger Kasko wird leicht teurer
    • HUK Coburg erwartet erneut steigende Beiträge
    Kfz-Versicherung - Prämien steigen kaum - Trendwende?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - In der anstehenden Preisrunde für Autoversicherungen deutet vieles darauf hin, dass die Zeit der massiven Preissteigerungen ausläuft. Aktuell liegen die Preise für Versicherungswechsler im Mittel gerade einmal 1,3 Prozent über dem Vorjahr, wie Berechnungen des in Heidelberg ansässigen Vergleichsportals Verivox ergaben. Der Vergleich umfasst 33 Versicherungsgesellschaften. Der Marktführer HUK Coburg ist nicht dabei.

    Der Analyse von Verivox zufolge ist die Kfz-Haftpflichtversicherung aktuell drei Prozent günstiger als im Vorjahr. Die Haftpflicht mit Teilkasko werde hingegen minimal teurer, die Haftpflicht mit Vollkasko steige im Preis im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent.

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    "Für die Kfz-Versicherer war der Sanierungskurs der letzten Jahre erfolgreich", sagte Verivox-Manager Aljoscha Ziller. Aber die aktuelle Preisstabilität stehe auf wackligen Beinen: Die Reparaturkosten stiegen weiter, die Versicherer hätten keinen allzu großen Puffer aufgebaut und müssten im Falle stark steigender Kosten selbst wieder die Preise erhöhen. Fürs Erste seien die Prämienerhöhungen aber vorbei.

    Marktführer HUK Coburg rechnet mit steigenden Preisen

    Autofahrer mussten laut Mitteilung in den Jahren seit 2023 massive und flächendeckende Preissteigerungen hinnehmen. Über alle Versicherungsarten hinweg sind die Tarife demnach heute im Mittel 52,8 Prozent teurer als 2022 - dem Jahr vor der ersten Preisrunde.

    Grundlage der aktuellen Preisdaten sind Nutzerberechnungen bei Verivox vom 1. bis zum 30. Juni 2026 sowie für die gleichen Zeiträume 2025 und 2022. Sie wurden anonymisiert zu einem Index zusammengefasst.

    Nach Angaben der HUK Coburg aus dem März rechnet der Marktführer voraussichtlich auch im laufenden Jahr mit Beitragserhöhungen. In der zurückliegenden Preisrunde seien die Prämien der Bestandsversicherungen bei der HUK um etwa 8 Prozent gestiegen, hieß es damals. Auch dieses Jahr werde es voraussichtlich eine "notwendige Beitragsanpassung" in diesem Bereich geben./ols/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 441,3 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 167,92 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 447,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,40 %/+54,89 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es bei der Allianz Aktie vor allem um ihre Eignung als langfristige Anlage. Diskutiert wird, dass Kursentwicklung und Dividendenwachstum maßgeblich von steigenden Gewinnen abhängen; als Zielgröße werden rund 60 % Ausschüttungsquote genannt. Zudem könnte ein geplantes Alterssicherungsdepot Kapital vor allem in ETFs lenken, wovon Allianz nur profitieren würde, wenn sie entsprechende Produkte anbietet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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