Sensirion wächst weiter und hebt Umsatzprognose für 2026 an
Sensirion legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatz, Gewinn und Cashflow steigen, alle Endmärkte wachsen – und die Prognose für das Gesamtjahr wird nach oben angepasst.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Sensirion erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 179,0 Mio.; das entspricht einem Wachstum von 6,9 % in Lokalwährungen, trotz eines Rückgangs von 3,0 % in Schweizer Franken.
- Die Profitabilität blieb stabil: Die Bruttomarge stieg auf 52,6 %, während die EBITDA-Marge bei 19,5 % lag. Der Nettogewinn erhöhte sich deutlich um 82 % auf CHF 18,9 Mio.
- Alle vier Endmärkte entwickelten sich positiv: Besonders stark wuchsen der Consumer-Bereich (+45 % in Lokalwährungen), der Automobilmarkt (+11 %) und der Medizintechnikmarkt (+10 %).
- Der operative Cashflow stieg um 20 % auf CHF 34,0 Mio.; die Nettoliquidität erhöhte sich per Ende Juni 2026 auf CHF 81,7 Mio.
- Sensirion bekräftigt seine Wachstumsstrategie im Bereich „Smart Gas Sensing“ und investiert unter anderem in neue Anwendungen, Produktionskapazitäten sowie einen zweiten Reinraum in Stäfa.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde von CHF 335–360 Mio. auf CHF 345–365 Mio. angehoben; währungsbereinigt wird ein Wachstum von 8–14 % erwartet, die EBITDA-Marge soll in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne liegen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sensirion Holding ist am 19.08.2026.
-2,25 %
-1,79 %
+7,62 %
-1,47 %
+4,93 %
+8,25 %
-2,10 %
+112,15 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte