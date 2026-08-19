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    Sensirion wächst weiter und hebt Umsatzprognose für 2026 an

    Sensirion legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatz, Gewinn und Cashflow steigen, alle Endmärkte wachsen – und die Prognose für das Gesamtjahr wird nach oben angepasst.

    Sensirion wächst weiter und hebt Umsatzprognose für 2026 an
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Sensirion erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von CHF 179,0 Mio.; das entspricht einem Wachstum von 6,9 % in Lokalwährungen, trotz eines Rückgangs von 3,0 % in Schweizer Franken.
    • Die Profitabilität blieb stabil: Die Bruttomarge stieg auf 52,6 %, während die EBITDA-Marge bei 19,5 % lag. Der Nettogewinn erhöhte sich deutlich um 82 % auf CHF 18,9 Mio.
    • Alle vier Endmärkte entwickelten sich positiv: Besonders stark wuchsen der Consumer-Bereich (+45 % in Lokalwährungen), der Automobilmarkt (+11 %) und der Medizintechnikmarkt (+10 %).
    • Der operative Cashflow stieg um 20 % auf CHF 34,0 Mio.; die Nettoliquidität erhöhte sich per Ende Juni 2026 auf CHF 81,7 Mio.
    • Sensirion bekräftigt seine Wachstumsstrategie im Bereich „Smart Gas Sensing“ und investiert unter anderem in neue Anwendungen, Produktionskapazitäten sowie einen zweiten Reinraum in Stäfa.
    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde von CHF 335–360 Mio. auf CHF 345–365 Mio. angehoben; währungsbereinigt wird ein Wachstum von 8–14 % erwartet, die EBITDA-Marge soll in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne liegen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Sensirion Holding ist am 19.08.2026.


    Sensirion Holding

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    ISIN:CH0406705126WKN:A2JGBW
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