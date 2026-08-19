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    Sensirion Raises 2026 Revenue Forecast as Growth Momentum Continues

    Sensirion accelerates its smart gas sensing journey, delivering resilient growth, stronger cash flow and a raised 2026 outlook despite currency headwinds.

    Sensirion Raises 2026 Revenue Forecast as Growth Momentum Continues
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Sensirion generated CHF 179.0 million in revenue in H1 2026, up 6.9% in local currencies but down 3.0% in Swiss francs year on year; all four end markets contributed to growth.
    • Net income rose 82% to CHF 18.9 million, while profitability remained stable with a 52.6% gross margin and a 19.5% EBITDA margin.
    • Operating cash flow increased 20% to CHF 34.0 million; free cash flow was CHF 10.6 million after continued investments, including the new production building in Stäfa.
    • Growth was strongest in the consumer market (+45% in local currencies) and medical technology (+10%); automotive revenue also grew 11%, while industrial revenue remained broadly stable in local currencies.
    • Sensirion is expanding its “We measure gases” strategy, targeting leadership in smart gas sensing by 2030 across areas such as gas leakage detection, EV battery monitoring, breath analysis and industrial gas analysis.
    • The company raised its 2026 revenue forecast from CHF 335–360 million to CHF 345–365 million, implying 8–14% currency-adjusted growth, and now expects its EBITDA margin to be in the upper half of the guided range.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Sensirion Holding is on 19.08.2026.


    Sensirion Holding

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    ISIN:CH0406705126WKN:A2JGBW
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