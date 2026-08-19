Unternehmen Aerodata stellt neue Aufklärungsdrohne vor

STRAUSBERG (dpa-AFX) - Zum Schutz vor hybriden Bedrohungen stellt das Luftfahrtunternehmen Aerodata aus Braunschweig an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in Brandenburg erstmals einen Prototyp einer Aufklärungsdrohne vor. Zur Präsentation nahe dem Flugplatz Strausberg rund 40 Kilometer von Berlin entfernt werden die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Niedersachsen, Dietmar Woidke und Olaf Lies (beide SPD), erwartet.

Mit dem unbemannten Luftfahrzeug könnte die Bundeswehr etwa Nord- und Ostsee permanent überwachen und vor hybriden Bedrohungen schützen, teilte die Aerodata AG mit Sitz in Braunschweig mit. Die Aufklärungsdrohne mit einer Spannweite von 26 Metern kann sehr lange in der Luft bleiben.