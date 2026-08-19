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    DAX-FLASH

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    Wenig Bewegung erwartet - Halbleiterwerte mit Problemen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zur Wochenmitte zunächst kaum verändert
    • Schwache Asienkurse belasten Halbleiterwerte
    • Steigende Zinsen und Nahostlage drücken Risikofreude
    DAX-FLASH - Wenig Bewegung erwartet - Halbleiterwerte mit Problemen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz sehr schwacher Kurse in Asien zeichnet sich im Dax nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart nur etwa 14 Punkte tiefer auf 26.114 Punkte.

    Die Verluste trafen in Asien wie bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für Infineon , Aixtron oder Suss und andere weiteres Ungemach erwarten lässt. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte sich zeitweise mehr als verdoppelt. Bis Ende Juli hatte er sich dann mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

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    Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie dem Kospi , dem japanischen Nikkei 225 oder dem Nasdaq 100 in den USA Monate her sind, hatte der Dax erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht, lief sich im Bereich von 26.500 Punkten allerdings zuletzt fest.

    Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 58,04 auf Lang & Schwarz (18. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -9,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 74,10 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +12,73 %/+79,66 % bedeutet.





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