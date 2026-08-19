Emmi wächst stark: Mehr Volumen und Fortschritte beim Ergebnis
Emmi setzt im ersten Halbjahr 2026 ihren profitablen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Cashflow steigen, neue Nischenmärkte gewinnen deutlich an Dynamik.
Foto: adobe.stock.com
- Emmi steigerte im 1. Halbjahr 2026 den Gruppenumsatz um 2,2 % auf CHF 2,32 Mrd.; das organische Wachstum von 3,6 % war vollständig volumengetrieben und regional breit abgestützt.
- Besonders stark entwickelten sich die Märkte Schweiz, Chile, Spanien, Brasilien und Mexiko sowie die Premium-Nischen nutrition+, Ready-to-drink-Kaffee, Premium-Desserts und Spezialitätenkäse.
- Das EBIT erhöhte sich um 4,8 % auf CHF 152,3 Mio.; die EBIT-Marge stieg von 6,4 % auf 6,6 %. Der Reingewinn nahm trotz höherer Minderheitsanteile um 3,7 % auf CHF 100,9 Mio. zu.
- Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit stieg um 20,6 % auf CHF 202,6 Mio. Die operative Cash Conversion lag bei 88 %, während sich der ROIC auf 7,9 % verbesserte.
- Die Wachstumsplattform nutrition+ etablierte sich erfolgreich; zudem ist die Integration von Emmi Desserts weitgehend abgeschlossen, sodass nun die Nutzung von Synergien und die internationale Skalierung im Fokus stehen.
- Emmi erhöht die Prognose für das organische Gruppenwachstum 2026 auf 2–3 % (bisher 1–3 %). Die EBIT-Prognose von CHF 335–355 Mio. und die erwartete Reingewinnmarge von 4,8–5,3 % bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Emmi ist am 19.08.2026.
0,00 %
+0,11 %
-3,48 %
+2,32 %
+20,99 %
-3,28 %
-7,29 %
+60,88 %
+1.197,90 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte