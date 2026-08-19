HomeToGo H1: Revenue +72%, FCF Hits €48.2M; Guidance Held
HomeToGo accelerated its transformation in H1 2026, combining strong top-line growth, rising cash flow, and early AI gains to sharpen its path to profitability.
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- HomeToGo’s IFRS revenues rose 71.8% year-on-year to €160.1 million in H1 2026, while Free Cash Flow surged to €48.2 million from negative €5.0 million a year earlier.
- Adjusted EBITDA improved 26.6% year-on-year to -€15.1 million, with the improvement accelerating to 58.6% year-on-year in Q2 2026.
- HomeToGo_PRO revenues more than tripled by 250.5% to €105.2 million, driven mainly by the consolidation of Interhome; its Adjusted EBITDA turned positive at €1.7 million.
- The Marketplace prioritized profitability over revenue growth: revenues declined to €58.8 million, but Adjusted EBITDA improved 16.0% to -€16.8 million, while the Booking Revenues Backlog reached a record €71.9 million.
- HomeToGo launched HomeToGo Originals as an umbrella brand for its property-management businesses, Interhome and Kraushaar, strengthening its direct vacation-rental supply across more than 20 countries.
- The company reported measurable AI benefits, including three-times-faster customer email responses, 85% fewer human chat escalations, and marketing returns rising by more than 40%; FY 2026 guidance was reaffirmed at €400–410 million in revenue and €45–47 million in Adjusted EBITDA.
The next important date, Q2 2026 Financial Results and Earnings Call, at HomeToGo is on 19.08.2026.
+6,92 %
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-23,51 %
-40,19 %
-63,36 %
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