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    HomeToGo H1: Revenue +72%, FCF Hits €48.2M; Guidance Held

    HomeToGo accelerated its transformation in H1 2026, combining strong top-line growth, rising cash flow, and early AI gains to sharpen its path to profitability.

    HomeToGo H1: Revenue +72%, FCF Hits €48.2M; Guidance Held
    Foto: stock.adobe.com
    • HomeToGo’s IFRS revenues rose 71.8% year-on-year to €160.1 million in H1 2026, while Free Cash Flow surged to €48.2 million from negative €5.0 million a year earlier.
    • Adjusted EBITDA improved 26.6% year-on-year to -€15.1 million, with the improvement accelerating to 58.6% year-on-year in Q2 2026.
    • HomeToGo_PRO revenues more than tripled by 250.5% to €105.2 million, driven mainly by the consolidation of Interhome; its Adjusted EBITDA turned positive at €1.7 million.
    • The Marketplace prioritized profitability over revenue growth: revenues declined to €58.8 million, but Adjusted EBITDA improved 16.0% to -€16.8 million, while the Booking Revenues Backlog reached a record €71.9 million.
    • HomeToGo launched HomeToGo Originals as an umbrella brand for its property-management businesses, Interhome and Kraushaar, strengthening its direct vacation-rental supply across more than 20 countries.
    • The company reported measurable AI benefits, including three-times-faster customer email responses, 85% fewer human chat escalations, and marketing returns rising by more than 40%; FY 2026 guidance was reaffirmed at €400–410 million in revenue and €45–47 million in Adjusted EBITDA.

    The next important date, Q2 2026 Financial Results and Earnings Call, at HomeToGo is on 19.08.2026.


    HomeToGo

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    +4,08 %
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    -23,51 %
    -40,19 %
    -63,36 %
    -90,18 %
    -91,50 %
    ISIN:LU2290523658WKN:A2QM3K
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