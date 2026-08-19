🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHomeToGo AktievorwärtsNachrichten zu HomeToGo
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    HomeToGo: Umsatz +72 % auf €160,1 Mio. – Cashflow stark, Prognose bestätigt

    HomeToGo legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatzsprung, stark verbesserter Cashflow und ein wachstumsstarkes PRO-Segment treiben das Ergebnis.

    HomeToGo: Umsatz +72 % auf €160,1 Mio. – Cashflow stark, Prognose bestätigt
    Foto: stock.adobe.com
    • HomeToGo steigerte die IFRS-Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 um 71,8 % auf 160,1 Mio. €; HomeToGo_PRO trug bereits rund 66 % zum Konzernumsatz bei.
    • Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich von -5,0 Mio. € auf 48,2 Mio. €; die liquiden Mittel stiegen auf 134,7 Mio. €.
    • Das bereinigte EBITDA des Konzerns verbesserte sich um 26,6 % auf -15,1 Mio. €; im zweiten Quartal betrug die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr 58,6 %.
    • HomeToGo_PRO erzielte dank der Interhome-Konsolidierung ein Umsatzwachstum von 250,5 % auf 105,2 Mio. € und ein positives bereinigtes EBITDA von 1,7 Mio. €.
    • Im Marktplatz-Segment sanken die Umsätze strategiekonform auf 58,8 Mio. €, während sich das bereinigte EBITDA um 16,0 % auf -16,8 Mio. € verbesserte; der Buchungserlös-Auftragsbestand erreichte mit 71,9 Mio. € einen Rekordwert.
    • HomeToGo führte mit „HomeToGo Originals“ eine neue Dachmarke für seine Ferienhausverwaltung ein und bestätigt für 2026 die Prognose von 400–410 Mio. € Umsatz sowie 45–47 Mio. € bereinigtem EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, Q2 2026 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 19.08.2026.


    HomeToGo

    +6,92 %
    +4,08 %
    -2,04 %
    -23,51 %
    -40,19 %
    -63,36 %
    -90,18 %
    -91,50 %
    ISIN:LU2290523658WKN:A2QM3K
    HomeToGo direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HomeToGo: Umsatz +72 % auf €160,1 Mio. – Cashflow stark, Prognose bestätigt HomeToGo legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatzsprung, stark verbesserter Cashflow und ein wachstumsstarkes PRO-Segment treiben das Ergebnis.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     