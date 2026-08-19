HomeToGo: Umsatz +72 % auf €160,1 Mio. – Cashflow stark, Prognose bestätigt
HomeToGo legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatzsprung, stark verbesserter Cashflow und ein wachstumsstarkes PRO-Segment treiben das Ergebnis.
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- HomeToGo steigerte die IFRS-Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2026 um 71,8 % auf 160,1 Mio. €; HomeToGo_PRO trug bereits rund 66 % zum Konzernumsatz bei.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich deutlich von -5,0 Mio. € auf 48,2 Mio. €; die liquiden Mittel stiegen auf 134,7 Mio. €.
- Das bereinigte EBITDA des Konzerns verbesserte sich um 26,6 % auf -15,1 Mio. €; im zweiten Quartal betrug die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr 58,6 %.
- HomeToGo_PRO erzielte dank der Interhome-Konsolidierung ein Umsatzwachstum von 250,5 % auf 105,2 Mio. € und ein positives bereinigtes EBITDA von 1,7 Mio. €.
- Im Marktplatz-Segment sanken die Umsätze strategiekonform auf 58,8 Mio. €, während sich das bereinigte EBITDA um 16,0 % auf -16,8 Mio. € verbesserte; der Buchungserlös-Auftragsbestand erreichte mit 71,9 Mio. € einen Rekordwert.
- HomeToGo führte mit „HomeToGo Originals“ eine neue Dachmarke für seine Ferienhausverwaltung ein und bestätigt für 2026 die Prognose von 400–410 Mio. € Umsatz sowie 45–47 Mio. € bereinigtem EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Q2 2026 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 19.08.2026.
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