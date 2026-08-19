DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Growth Drives Guidance Hike
DocMorris accelerated its digital-health momentum in H1 2026, delivering strong revenue growth, surging Rx volumes and a sharply improved earnings trajectory.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris’ external revenue rose 12.5% year-on-year to CHF 627.8 million in H1 2026, while total revenue increased 13.4% to CHF 599.2 million.
- Prescription (Rx) revenue grew 38.3% in H1, accelerating to 45.8% in Q2; active Rx customers increased 15.6% year-on-year.
- Adjusted EBITDA improved by CHF 17.9 million to CHF -10.9 million, supported by better marketing efficiency and higher contributions from Digital Services.
- Digital Services revenue, including TeleClinic, Retail Media and Marketplace, increased 71.4%, while EBITDA doubled; TeleClinic treatments rose 51%.
- DocMorris raised its 2026 guidance: external revenue growth of 9–13%, adjusted EBITDA between CHF -10 million and CHF -17.5 million, and capital expenditure below CHF 30 million.
- Management reaffirmed its target of reaching EBITDA breakeven in the second half of 2026 and free cash flow breakeven during 2027.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 19.08.2026.
The price of DocMorris AG (ex zur Rose) at the time of the news was 10,180EUR and did not change compared to the previous day.
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