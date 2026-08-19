🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Growth Drives Guidance Hike

    DocMorris accelerated its digital-health momentum in H1 2026, delivering strong revenue growth, surging Rx volumes and a sharply improved earnings trajectory.

    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Growth Drives Guidance Hike
    Foto: Zur Rose Group AG
    • DocMorris’ external revenue rose 12.5% year-on-year to CHF 627.8 million in H1 2026, while total revenue increased 13.4% to CHF 599.2 million.
    • Prescription (Rx) revenue grew 38.3% in H1, accelerating to 45.8% in Q2; active Rx customers increased 15.6% year-on-year.
    • Adjusted EBITDA improved by CHF 17.9 million to CHF -10.9 million, supported by better marketing efficiency and higher contributions from Digital Services.
    • Digital Services revenue, including TeleClinic, Retail Media and Marketplace, increased 71.4%, while EBITDA doubled; TeleClinic treatments rose 51%.
    • DocMorris raised its 2026 guidance: external revenue growth of 9–13%, adjusted EBITDA between CHF -10 million and CHF -17.5 million, and capital expenditure below CHF 30 million.
    • Management reaffirmed its target of reaching EBITDA breakeven in the second half of 2026 and free cash flow breakeven during 2027.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at DocMorris AG (ex zur Rose) is on 19.08.2026.

    The price of DocMorris AG (ex zur Rose) at the time of the news was 10,180EUR and did not change compared to the previous day.
    13 minutes after the article was published, the price was 10,160EUR this corresponds to a minus of -0,20 % since publication.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +6,29 %
    +8,47 %
    -11,48 %
    +31,23 %
    +26,58 %
    -50,16 %
    -90,26 %
    -77,02 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
    DocMorris AG (ex zur Rose) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Growth Drives Guidance Hike DocMorris accelerated its digital-health momentum in H1 2026, delivering strong revenue growth, surging Rx volumes and a sharply improved earnings trajectory.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     