Liechtensteinische Landesbank: Starkes Halbjahr für die LLB-Gruppe
Die LLB-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 erzielt sie Rekordwerte bei Konzernergebnis, Geschäftsvolumen und Kundenvermögen.
Foto: adobe.stock.com
- Die LLB-Gruppe steigerte im ersten Halbjahr 2026 ihr Konzernergebnis um 15,3 % auf CHF 105,0 Mio. (Vorjahr: CHF 91,0 Mio.).
- Das Geschäftsvolumen erreichte mit CHF 132,1 Mrd. einen neuen Höchststand; die Kundenvermögen stiegen auf CHF 115,0 Mrd.
- Die Netto-Neugeld-Zuflüsse erhöhten sich auf CHF 2,2 Mrd.; bei den Net New Loans wechselte die Bank von einem Rückgang auf ein Plus von CHF 211 Mio.
- Der Geschäftsertrag stieg leicht auf CHF 315,5 Mio., insbesondere dank eines um 5,9 % höheren Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäfts.
- Der Geschäftsaufwand sank um 6,8 % auf CHF 190,6 Mio.; dadurch verbesserte sich die Cost-Income-Ratio deutlich von 65,7 % auf 59,5 %.
- Die LLB bewertet die Strategie ACT-26 kurz vor ihrem Abschluss als erfolgreich; trotz anhaltender Unsicherheiten erwartet sie für 2026 weiterhin ein solides Ergebnis und präsentiert die neue Strategie am 22. September 2026.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 19.08.2026.
Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 118,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,10EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.
-0,34 %
+1,85 %
-5,97 %
+11,47 %
+28,13 %
+161,22 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte