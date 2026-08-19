🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiechtensteinische Landesbank AktievorwärtsNachrichten zu Liechtensteinische Landesbank
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Liechtensteinische Landesbank: Starkes Halbjahr für die LLB-Gruppe

    Die LLB-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 erzielt sie Rekordwerte bei Konzernergebnis, Geschäftsvolumen und Kundenvermögen.

    Liechtensteinische Landesbank: Starkes Halbjahr für die LLB-Gruppe
    Foto: adobe.stock.com
    • Die LLB-Gruppe steigerte im ersten Halbjahr 2026 ihr Konzernergebnis um 15,3 % auf CHF 105,0 Mio. (Vorjahr: CHF 91,0 Mio.).
    • Das Geschäftsvolumen erreichte mit CHF 132,1 Mrd. einen neuen Höchststand; die Kundenvermögen stiegen auf CHF 115,0 Mrd.
    • Die Netto-Neugeld-Zuflüsse erhöhten sich auf CHF 2,2 Mrd.; bei den Net New Loans wechselte die Bank von einem Rückgang auf ein Plus von CHF 211 Mio.
    • Der Geschäftsertrag stieg leicht auf CHF 315,5 Mio., insbesondere dank eines um 5,9 % höheren Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäfts.
    • Der Geschäftsaufwand sank um 6,8 % auf CHF 190,6 Mio.; dadurch verbesserte sich die Cost-Income-Ratio deutlich von 65,7 % auf 59,5 %.
    • Die LLB bewertet die Strategie ACT-26 kurz vor ihrem Abschluss als erfolgreich; trotz anhaltender Unsicherheiten erwartet sie für 2026 weiterhin ein solides Ergebnis und präsentiert die neue Strategie am 22. September 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 118,30EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,10EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.


    Liechtensteinische Landesbank

    -0,34 %
    +1,85 %
    -5,97 %
    +11,47 %
    +28,13 %
    +161,22 %
    ISIN:LI0355147575WKN:A2DYXV
    Liechtensteinische Landesbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Liechtensteinische Landesbank: Starkes Halbjahr für die LLB-Gruppe Die LLB-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 erzielt sie Rekordwerte bei Konzernergebnis, Geschäftsvolumen und Kundenvermögen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     