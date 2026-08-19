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    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Services treiben Wachstum

    DocMorris legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Umsatz, Rx-Geschäft und digitale Dienste wachsen dynamisch, während sich Ergebnis und Ausblick deutlich verbessern.

    DocMorris AG (ex zur Rose): Rx & Digital Services treiben Wachstum
    Foto: Zur Rose Group AG
    • Der Aussenumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 12,5 % auf CHF 627,8 Mio.; der Umsatz erhöhte sich um 13,4 % auf CHF 599,2 Mio.
    • Das Rx-Geschäft wuchs um 38,3 % (Q2: 45,8 %), getrieben durch mehr Neukunden, höhere Kundenbindung und Wiederbestellungen; die Jahresprognose wurde auf rund 40 % Wachstum angehoben.
    • Die Digital Services (TeleClinic, Retail Media und Marktplatz) steigerten ihren Umsatz um 71,4 % und verdoppelten ihr EBITDA; für 2026 wird nun ein Wachstum von über 50 % erwartet.
    • Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um CHF 17,9 Mio. auf CHF -10,9 Mio.; im zweiten Quartal lag es bei CHF -4,6 Mio. gegenüber CHF -6,3 Mio. im ersten Quartal.
    • DocMorris erhöhte den Ausblick für 2026: Aussenumsatzwachstum von 9–13 %, bereinigtes EBITDA von CHF -10 Mio. bis CHF -17,5 Mio. sowie Investitionen von unter CHF 30 Mio.
    • Das Unternehmen bestätigt den angestrebten EBITDA-Breakeven in der zweiten Jahreshälfte 2026 und den Free-Cashflow-Breakeven im Laufe des Jahres 2027.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,180EUR das entspricht einem Plus von +0,20 % seit der Veröffentlichung.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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