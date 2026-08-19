Geberit überrascht mit sehr starkem zweiten Quartal 2026
Trotz Gegenwind im Markt legt Geberit im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu und überzeugt mit steigenden Umsätzen, robusten Margen und wachsendem Gewinn je Aktie.
- Geberit erzielte im ersten Halbjahr 2026 trotz eines anspruchsvollen Umfelds ausgezeichnete Ergebnisse und verzeichnete ein deutliches Volumenwachstum.
- Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,9 % und in Schweizer Franken um 2,8 % auf CHF 1’711 Mio.
- Stark gestiegene direkte Materialpreise und substanzielle Währungsverluste belasteten das Ergebnis; Verkaufspreiserhöhungen wirkten teilweise entgegen.
- Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,0 % auf CHF 529 Mio.; die EBITDA-Marge lag bei 30,9 % und damit etwa auf Vorjahresniveau.
- Der Gewinn je Aktie nahm um 7,9 % auf CHF 11.09 zu; währungsbereinigt betrug das Wachstum 10,9 %.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Geberit ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 % in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge ungefähr auf Vorjahresniveau.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 19.08.2026.
Der Kurs von Geberit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 560,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im
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19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 560,80EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
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