JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 57,98EUR auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68,5

Kursziel alt: 65,0

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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