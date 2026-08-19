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    IPO

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    Roboterbauer Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus

    Für Sie zusammengefasst
    • Unitree startet mit 629 Prozent Plus an der Börse
    • Beim Börsenstart wurde Unitree mit 57 Milliarden bewertet
    • Unitree lieferte 2025 mehr als 5.500 Roboter aus
    IPO - Roboterbauer Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus
    Foto: Siarhei - 356130783

    SHANGHAI (dpa-AFX) - Der chinesische Roboterhersteller Unitree hat einen rasanten Börsenstart hingelegt. Die Aktie eröffnete am Mittwoch an der technologielastigen Star-Börse in Shanghai 629 Prozent über dem Ausgabepreis. Anschließend gab der Kurs einen Teil der Gewinne ab. Im Vormittagshandel lag das Plus noch bei rund 500 Prozent. Die Aktie kostete damit immer noch fast sechsmal so viel wie beim Börsengang. Beim Eröffnungskurs wurde Unitree mit umgerechnet rund 57 Milliarden Euro bewertet.

    Großer Ansturm auf die Aktien

    Unitree ist der erste Hersteller humanoider Roboter an einer Börse auf dem chinesischen Festland. Die anfänglich für Privatanleger vorgesehene Online-Tranche war mehr als 8.000-fach überzeichnet. Bei dem Börsengang nahm das Unternehmen umgerechnet rund 780 Millionen Euro ein.

    Unitree wurde 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründet. Bekannt wurde das Unternehmen mit vierbeinigen Roboterhunden sowie menschenähnlichen Robotern, die rennen, tanzen oder Kampfsportbewegungen zeigen.

    Hohe Bewertung bei kleinem Geschäft

    Die Milliardenbewertung übersteigt die bisherigen Geschäftszahlen um ein Vielfaches. Der Umsatz hatte sich 2025 auf 1,7 Milliarden Yuan (etwa 218 Mio. Euro) mehr als vervierfacht. Der ausgewiesene Nettogewinn lag bei 278 Millionen Yuan. Nach eigenen Angaben lieferte Unitree 2025 mehr als 5.500 humanoide Roboter aus. Der breite kommerzielle Einsatz solcher Maschinen steht allerdings noch am Anfang.

    Das Kursfeuerwerk reiht sich in eine Serie stark nachgefragter Börsengänge in China ein. Besonders starke Kursgewinne gab es zuletzt bei Hardware- und KI-Unternehmen aus Bereichen wie Halbleitern und Robotik, die Peking gezielt fördert. China will damit technologische Abhängigkeiten vom Ausland verringern und neue Wachstumsmotoren aufbauen./jpt/DP/jha







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