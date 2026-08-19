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    Steyr Motors: Wachstumsschub durch Auftragsbestand & Projektpipeline

    Steyr Motors trotzt Verzögerungen im Defense-Geschäft: stabile Halbjahreszahlen, wachsendes Civil-Segment und ein prall gefüllter Auftragsbestand bis 2030.

    Steyr Motors: Wachstumsschub durch Auftragsbestand & Projektpipeline
    • Steyr Motors erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 22,8 Mio. Euro und lag damit etwa auf Vorjahresniveau; das bereinigte EBIT betrug 0,1 Mio. Euro bei einer Marge von 0,4 %.
    • Verzögerte internationale Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse im Defense-Geschäft verhinderten geplante Umsätze von rund 10 Mio. Euro; die Projekte sollen lediglich später realisiert werden.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde angepasst: Erwartet werden nun ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 % sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 12 %. Auch die bisherigen Ziele für 2027 verschieben sich voraussichtlich um ein bis zwei Jahre.
    • Das Civil-Geschäft entwickelte sich positiv und steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr auf 13,4 Mio. Euro, während das Defense-Segment 9,4 Mio. Euro Umsatz erzielte.
    • Der Auftragsbestand wurde auf 310 Mio. Euro bis 2030 ausgebaut. Die Pipeline umfasst unter anderem knapp 500 Navy-Seals-Boote, eine Ausschreibung über 1.000 spanische Fahrzeuge sowie rund 500 Motor-Generator-Einheiten für KNDS bis 2034.
    • Die langfristige Wachstumsstrategie bleibt intakt: Die BUKH-Übernahme und eine neue Holdingstruktur stärken das Marinegeschäft; zusätzliche Chancen sieht Steyr Motors bei unbemannten Systemen und mobiler Energieversorgung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Steyr Motors ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,12EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,26EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.


    Steyr Motors

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