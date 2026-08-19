Vienna International Airport: Ergebnis +7,0% trotz stagnierendem Umsatz
Trotz rückläufiger Passagierzahlen in Wien legt die Flughafen-Wien-Gruppe finanziell zu, profitiert von starken Auslandsbeteiligungen und investiert kräftig in ihre Zukunft.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- **Finanzentwicklung verbessert:** Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz nur um 0,9 % auf 529,3 Mio. €, während das EBITDA um 7,3 % auf 227,1 Mio. €, das EBIT um 9,1 % auf 159,4 Mio. € und das Periodenergebnis um 7,0 % auf 123,2 Mio. € zunahmen – vor allem dank Kostendisziplin und Sondereffekten.
- **Passagierwachstum durch Auslandsbeteiligungen:** Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete insgesamt 19,98 Mio. Passagiere (+1,9 %). Malta wuchs um 15,6 %, Kosice sogar um 43,5 %, während der Standort Wien um 3,2 % auf 14,27 Mio. Passagiere zurückging.
- **Schwierige Bedingungen in Wien:** Der Rückgang in Wien ist insbesondere auf die Reduktion des Low-Cost-Angebots, hohe Standortkosten, die Tarifabsenkung seit Januar 2026 und Auswirkungen des Nahost-Konflikts zurückzuführen. Das Unternehmen fordert daher unter anderem eine deutliche Reduktion oder Abschaffung der Flugabgabe.
- **Investitionen deutlich erhöht:** Die Investitionen stiegen im ersten Halbjahr auf 150,8 Mio. € nach 140,2 Mio. € im Vorjahr. Für die Terminal-3-Süderweiterung in Wien wurden 59,6 Mio. € investiert; die Inbetriebnahme ist weiterhin für das zweite Quartal 2027 geplant.
- **Jahresprognose 2026 leicht angehoben:** Die Gruppe erwartet rund 42,5 Mio. Passagiere, davon etwa 30,5 Mio. am Standort Wien. Die Finanzziele liegen bei rund 1,08 Mrd. € Umsatz, 425 Mio. € EBITDA, 220 Mio. € Periodenergebnis vor Minderheiten und 190 Mio. € nach Minderheiten.
- **Juli bestätigt den Trend:** Im Juli 2026 wuchs die Gruppe leicht um 0,4 % auf 4,47 Mio. Passagiere. Malta (+14,7 %) und Kosice (+16,9 %) legten stark zu, während Wien um 4,7 % auf 3,13 Mio. Passagiere zurückging; kumuliert Januar bis Juli lag die Gruppe bei +1,6 %, Wien bei −3,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 19.08.2026.
Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 50,90EUR das entspricht einem Plus von +0,59 % seit der Veröffentlichung.
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