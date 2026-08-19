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    Deutsche Rohstoff: EBITDA-Sprung auf 205 Mio. Euro im 1. Halbjahr

    Starkes erstes Halbjahr: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu, Produktion übertrifft Erwartungen – der Vorstand erhöht Prognosen für 2026 deutlich.

    Deutsche Rohstoff: EBITDA-Sprung auf 205 Mio. Euro im 1. Halbjahr
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz im 1. Halbjahr 2026 um 7,5 % auf 110,0 Mio. EUR gestiegen; das EBITDA erhöhte sich deutlich auf 205,2 Mio. EUR nach 70,5 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Der Konzernüberschuss vervielfachte sich auf 134,7 Mio. EUR bzw. 28,42 EUR je Aktie, maßgeblich unterstützt durch einen Gewinn von rund 128 Mio. EUR aus Teilverkäufen der Almonty-Beteiligung.
    • Trotz Investitionen von insgesamt rund 143 Mio. EUR erzielte das Unternehmen einen positiven Free Cashflow von 42,5 Mio. EUR; liquide Mittel und Wertpapiere stiegen auf 133,2 Mio. EUR.
    • Das Eigenkapital erhöhte sich auf 352,2 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote stieg auf 44,7 %; der Verschuldungsgrad lag bei niedrigen 0,4.
    • Die durchschnittliche Produktion stieg im zweiten Quartal auf 14.803 BOEPD; neue Bohrungen in Wyoming produzierten deutlich über den Erwartungen.
    • Für das zweite Halbjahr werden rund 25.000 BOEPD und ein Umsatz von 190 bis 210 Mio. EUR erwartet; für das Gesamtjahr prognostiziert der Vorstand 300–320 Mio. EUR Umsatz und 380–400 Mio. EUR EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 95,75EUR das entspricht einem Plus von +0,74 % seit der Veröffentlichung.


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