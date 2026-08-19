Deutsche Rohstoff: EBITDA-Sprung auf 205 Mio. Euro im 1. Halbjahr
Starkes erstes Halbjahr: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu, Produktion übertrifft Erwartungen – der Vorstand erhöht Prognosen für 2026 deutlich.
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- Umsatz im 1. Halbjahr 2026 um 7,5 % auf 110,0 Mio. EUR gestiegen; das EBITDA erhöhte sich deutlich auf 205,2 Mio. EUR nach 70,5 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Konzernüberschuss vervielfachte sich auf 134,7 Mio. EUR bzw. 28,42 EUR je Aktie, maßgeblich unterstützt durch einen Gewinn von rund 128 Mio. EUR aus Teilverkäufen der Almonty-Beteiligung.
- Trotz Investitionen von insgesamt rund 143 Mio. EUR erzielte das Unternehmen einen positiven Free Cashflow von 42,5 Mio. EUR; liquide Mittel und Wertpapiere stiegen auf 133,2 Mio. EUR.
- Das Eigenkapital erhöhte sich auf 352,2 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote stieg auf 44,7 %; der Verschuldungsgrad lag bei niedrigen 0,4.
- Die durchschnittliche Produktion stieg im zweiten Quartal auf 14.803 BOEPD; neue Bohrungen in Wyoming produzierten deutlich über den Erwartungen.
- Für das zweite Halbjahr werden rund 25.000 BOEPD und ein Umsatz von 190 bis 210 Mio. EUR erwartet; für das Gesamtjahr prognostiziert der Vorstand 300–320 Mio. EUR Umsatz und 380–400 Mio. EUR EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 19.08.2026.
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